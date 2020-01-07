الباقة المؤقتة في «تدبير» تعفي من الرسوم الحكومية والدفع بأقساط مرنة

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين المواطنين والمقيمين الراغبين في توظيف العمالة المنزلية المساعدة، عن طريق مراكز تدبير المنتشرة على مستوى الدولة، للاستفادة من المزايا التي تقدمها الباقة المؤقتة حيث الإعفاء من الرسوم الحكومية والدفع بأقساط مرنة وإمكانية استبدال العامل المساعد خلال مدة التعاقد وحسب الشروط القانونية.

وأفادت الوزارة في حملتها التي أطلقتها على وسائل التواصل الاجتماعي وفي المجالس المجتمعية للتوعية، بأهمية التعامل مع الجهات المرخصة لتوظيف العمالة المنزلية المساعدة المتمثلة في مراكز الخدمة «تدبير»، حيث ركزت الوزارة في الحملة التي جاءت بعنوان «احفظ حقوقك واستقدم صح» التي انطلقت في أغسطس الماضي واستمرت حتى نهاية ديسمبر الماضي، بغية توعية مختلف فئات المجتمع من المواطنين والمواطنات بحقوق وواجبات أطراف العلاقة التعاقدية في إطار قانون العمالة المنزلية المساعدة عند توظيفهم عن طريق مراكز الخدمة تدبير أو مكاتب استقدام العمالة المرخصة في الدولة وتخضع لقانون العمالة المساعدة.

وتوفر الباقة المؤقتة في مراكز الخدمة «تدبير» العمالة المساعدة المسجلة على المراكز للعمل لفترة تعاقدية مدتها عامان، وتتيح الباقة مزايا عدة أهمها، ضمان على العامل المساعد خلال مدة التعاقد وتكلفة الباقة شاملة سكن العامل الذي يوفره المركز ويمكن أن يقيم العامل لدى صاحب العمل إذا أراد ذلك، ولا توجد رسوم على الخدمات الحكومية خلال مدة التعاقد إضافة إلى أن التكلفة تشمل الراتب الأساسي وتذكرة العودة ومكافأة نهاية الخدمة والمستحقات.

وسلطت الوزارة الضوء من خلال حملتها على أربعة محاور رئيسة أولها، عدم التعامل مع الجهات غير المرخصة باستقدام العمالة المساعدة، وثانيا حقوق صاحب العمل، والمحور الثالث: التزامات مكاتب الاستقدام ومراكز الخدمة «تدبير»، ورابعاً التزامات وواجبات العامل المساعد.

وشهدت الحملة تقديم عدد من الورش التوعوية التي استفاد منها مئات المواطن والمواطنة على مستوى الدولة، وذلك بالتعاون مع مجالس أبوظبي ووزارة تنمية المجتمع ودائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة، كما شملت الحملة أيضاً فقرات على برامج البث المباشر في دبي وأبوظبي، وكذلك رسائل توعوية على حسابات التواصل الاجتماعي المعتمدة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين.

وحذرت الوزارة خلال الحملة من التعامل مع جهات غير مرخصة، وذلك بعد أن تلقت شكاوى من أسر قامت بتشغيل عمالة مساعدة حصلت عليها من خلال مكاتب لها صفحات إعلانية في «انستغرام» و«الفيسبوك» غير أن بعضاً من هذه العمالة انقطعت بعد فترة عن العمل والبعض الآخر رفض العمل بحجة المرض وهو ما دفع بالأسر صاحبة الشكاوى إلى التوجه لمقار المكاتب المشار إليها بعد أن تعذر الاتصال بها عبر الهاتف غير أنها فوجئت بأن هذه المكاتب وهمية لا مقار لها كما أن بعضها أغلقت حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي».

تشير الوزارة إلى أن فئات العمالة المساعدة تضم 18 مهنة هي المستخدم والبحار وحارس وسائق خاص وراع وسايس وصقار وعامل ومدبرة منزل وطباخ ومربية أطفال ومزارع وبستاني ومدرب خاص ومدرس خاص وممرض خاص ومندوب خاص ومهندس زراعي خاص.