الامارات | أمطار رعدية ومياه متجمدة خلال اليومين المقبلين

شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية ومياه متجمدة خلال اليومين المقبلين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد، تأثر الدولة بحالة عدم استقرار جوي نتيجة لوجود امتداد منخفض جوي علوي من الغرب مصحوباً بكتلة هوائية باردة، يتزامن معه امتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر، ما يؤدي إلى تكاثر السحب على أغلب مناطق الدولة، والتي يتخللها بعض السحب الركامية، يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة على فترات وعلى مناطق متفرقة من الدولة، مع فرصة للبرق والرعد وسقوط البرد أحياناً على بعض المناطق.
وأشار المركز إلى أن حالة عدم الاستقرار الجوي ستبدأ من بعد ظهر غد، على المناطق الغربية وبعض المناطق الجبلية الشرقية والبحر، ثم تمتد وتشتد تدريجياً على أغلب مناطق الدولة، يومي الجمعة والسبت، على أن تقل السحب تدريجياً من مساء السبت، كما يطرأ انخفاضاَ ملحوظاَ في درجات الحرارة، خاصة على المرتفعات الجبلِية مع احتمال وجود مياه متجمدة.
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