محمد بن راشد يترأس الاجتماع الأول لمجلس دبي

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول لمجلس دبي.

وكتب سموه في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "ترأست اليوم الاجتماع الأول لمجلس دبي .. اعتمدنا تطوير خطة من خمسين هدفاً لدبي خلال الخمسة أعوام القادمة سنعلنها خلال 60 يوم . خمسين هدفاً في الخطة سنضمنها في اتفاقيات الأداء الخاصة بمدراء العموم . ما نعلنه سننفذه عبر فريق العمل .. أو نستبدل الفريق".

وأضاف سموه في تغريدة ثانية: "واعتمدنا في مجلس دبي نظاماً جديداً لحوكمة الشركات الحكومية وشبه الحكومية بإشراف مكتوم بن محمد يلزمها بتشكيل مجالس إدارة كسلطة عليا ويمنع الرئيس التنفيذي من تولي رئاسة مجلس الإدارة ويلزم مجالس الإدارة بتشكيل لجان لتقييم الاستثمارات وإدارة المخاطر ورفع تقارير أداء سنوية للحكومة".

وكتب سموه في تغديدة أخرى "وأقررنا اليوم في مجلس دبي البدء فوراً بتطوير مخطط حضري جديد للإمارة يعمل على تطوير خارطة جودة الحياة بدبي ويضمن أن تكون دبي المدينة الأفضل في المعيشة والحياة عبر توفير أفضل المرافق لأفضل مدينة في العالم".

وأردف سموه في تغريدة أخرى "واعتمدنا أيضاً ضمن مجلس دبي البدء بتطوير مخطط اقتصادي للإمارة لخلق قطاعات جديدة بما يضمن تفوقها وتنافسيتها العالمية وجاذبيتها الاستثمارية ... وطلبنا من المفوضين الستة في المسارات التنموية تسليم خطط المائة يوم خلال أسبوعين".

Advertisements

كما أضاف سموه في تغريدة أخرى "واعتمدنا ضمن مجلس دبي أيضاً انشاء مجلس دبي للإعلام ويضم مكتب دبي الإعلامي ومدن الإعلام والإنتاج والاستوديوهات والشبكات الإذاعية والتلفزيون والصحف ولجنة الإنتاج التلفزيوني والسينمائي. أحمد بن محمد بن راشد رئيساً . تنافسيتنا الإعلامية ضرورية في الفترة القادمة.

وتابع سموه في تغريدة "وأقررنا في مجلس دبي أيضاً استحداث منصب نائب مدير عام لكافة دوائر دبي، واعتمدنا إطلاق برنامج قيادي بإشراف مجلس دبي لتأهيل مدراء عموم ورؤساء تنفيذيين جدد، ونطلب من كل دائرة ترشيح من 3-5 قيادات جديدة لنعدهم لتولي مسئولية المناصب الجديدة .. أبحث عن الجيل الجديد من قيادات دبي".

واختتم سموه في تغريدة أخيرة "تشكيل مجلس دبي هو بداية لسلسة من التغييرات الإيجابية في الإمارة بما يتناسب مع الأوضاع الإقليمية والعالمية... سنّة دبي هي التغيير والتطوير المستمر .. ولم أتوقف شخصياً عن التجديد والتغيير منذ خمسين عاماً ... ولن أتوقف".

اقرأ أيضاً... محمد بن راشد يترأس أول اجتماع لمجلس الوزراء في عام الاستعداد للخمسين