الامارات | بالفيديو .. 4 وثائق و5 خطوات لتسجيل مركبات الشركات في "التعرفة المرورية" بأبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. 4 وثائق و5 خطوات لتسجيل مركبات الشركات في "التعرفة المرورية" بأبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فتحت دائرة البلديات والنقل ومركز النقل المتكامل باب تلقي طلبات الشركات للتسجيل في نظام أبوظبي للتعرفة المرورية عبر خمس خطوات إلكترونية، مشيرة إلى أن المركبات التابعة للشركات تطبق عليها رسوم التعرفة المرورية المعتمدة، ولكن من دون تطبيق السقف الأعلى للرسوم اليومية أو الشهرية.

وتتضمن الخطوات إرسال طلب تسجيل المركبة في النظام بالمرفقات المطلوبة على البريد الإلكتروني للدائرة، ثم انتظار التحقق في الوثائق والفاتورة الخاصة بالشركة، ويتبعها ارسال نسخة من الإيداع البنكي فور تحويل المبلغ حسب الفاتورة المرسلة، والانتظار من التحقق النهائي من تفاصيل الطلب وإنشاء الخاص بالشركة أو المؤسسة، وبعدها يصلم المسجل رسالة بنجاح تسجيل الحساب على أن تقوم الدائرة بإرسال جميع تفاصيل الحساب عبر البريد الإلكتروني.

وأوضحت أن المرفقات المطلوبة لتسجيل الشركات تتمثل في 4 وثائق وهي نسخة من الرخصة التجارية للجهة في حال توفرها، وكتاب رسمي مختوم وموقع يتضمن اسم ممثل الجهة (المؤسسة أو الشركة)، عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول ورقم الرمز المروري، كما يجب إرفاق الملف بصيغة اكسل (Excel) يشمل قائمة المركبات والتي تشمل كلاً من رقم لوحة المركبة والمصدر ورمز اللوحة أو اللون أو فئة اللوحة.

وكانت دائرة البلديات والنقل ومركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، أكدا عدم ترتب مخالفات على المركبات غير المسجلة أثناء العبور من بوابات التعرفة المرورية خارج أوقات الذروة، مبينتاً أن احتساب رسوم التعرفة بدء منذ 2 يناير، وفترة السماح ليس إلا مهلة لتعديل الأوضاع دون مخالفات.

وأعلنت الدائرة فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر قبل البدء بتفعيل نظام المخالفات، والتي تشمل عدم وجود رصيد كاف في الحساب أو التسجيل في النظام عند عبور البوابات الأربع في الاتجاهين بما يوفر لجمهور المتعاملين فترة لاستكمال إجراءات التسجيل وتصحيح الأوضاع.

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أشارت الدائرة إلى أن نقل المركبة من حساب إلى آخر يعتبر تسجيلاً جديداً ويتم دفع رسوم التسجيل من جديد، حيث يمكن لمالك المركبة السابق إزالة رقم المركبة من حسابه.

وكانت الدائرة قد حددت 16 درهماً كحد أقصى لمركبات الأفراد في اليوم الواحد، حيث يتم استقطاع الرسوم تلقائياً من حساب المستخدم المدفوع مسبقاً، دون احتساب أي رسوم خارج أوقات الذروة وأيام الجمعة وأثناء العطلات الرسمية.

يذكر أن مركز النقل المتكامل يطبق نظام التعرفة المرورية على أربع بوابات على جسور رئيسية في مدينة أبوظبي، وهي جسر الشيخ زايد وجسر الشيخ خليفة وجسر المقطع وجسر مصفح. ويتم احتساب الرسوم على المركبة من خلال رقم اللوحة، دون الحاجة إلى تثبيت بطاقة عبور خاصة بنظام التعرفة المرورية على الزجاج الأمامي للمركبة.

وتبلغ إجمالي إجمالي التعرفة المروية المستحقة شهرياً لكل مركبة من مركبات الأفراد لا يتجاوز 200 درهم للمركبة الأولى، و150 درهماً للمركبة الثانية، و100 درهم لكل مركبة إضافية، وذلك وفقاً لما يحدده نظام التعرفة المرورية إلكترونياً من حيث بلوغ المركبة سقف رسوم التعرفة الشهري. وفي حال تم استثناء إحدى مركبات الأفراد، يتم تطبيق السقف الشهري على المركبات المتبقية.