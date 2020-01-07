الامارات | شرطة الشارقة تضع "مركبة الأمل" في خدمة نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تضع "مركبة الأمل" في خدمة نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة العميد أحمد عبدالعزيز شهيل تدشين "مركبة الأمل" ووضعها بالخدمة، وذلك بالتعاون مع لجنة أصدقاء المرضى بالشارقة، وهي عبارة عن مركبة ذات مواصفات خاصة، تُعنى بنقل نزلاء المؤسسة خاصة ذوي الإعاقة وكبار السن منهم إلى المستشفيات والمراكز العلاجية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة لهم، وتعد فكرة المركبة ترجمة حقيقية لرؤية القيادة الطموحة في مجال تطوير الخدمات، وتشجيع المبادرات و المقترحات التي تهدف إلى تحسين الخدمات وتقديمها بجودة عالية، مما يعزز أهدافها المنسجمة مع الأهدف الاستراتيجية لوزارة الداخلية الرامية إلى ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي، وتعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.

وقال العميد شهيل " نسعي في شرطة الشارقة للوصول بخدماتنا المقدمة للمتعاملين إلى الريادة ، وذلك من خلال الشراكة مع مختلف القطاعات الخدمية العامة الخاصة، ورصد ملاحظات المواطنين والمقيمين بإمارة الشارقة الخاصة بطرق تقديمنا للخدمات، والاستفادة منها والعمل على تحسينها والارتقاء بها نحو الأفضل، حيث قمنا بمبادرة "مركبة الأمل" لنقل نزلاء المؤسسة إلى المستشفيات بصورة تراعي حالتهم النفسية، وذلك خلال رحلتهم من داخل المؤسسة إلى المستشفى، حيث يتم نقلهم بواسطة كرسي متحرك داخل أروقة المستشفيات وذلك بديلاً عن الحركة بأرجلهم التي تكون مقيدة، مما يحفظ لهم كرامتهم وسط المتعاملين الآخرين، وظهورهم بصورة إيجابية في الأماكن العامة".

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وأوضح مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، أن "مركبة الأمل" تم تجهيزها بجهاز هايدروليك يساعد على رفع الكرسي المتحرك للنزيل بداخلها، ويتم تثبيته من جميع الأطراف لضمان سلامتة اثناء سير المركبة، كما تحوي مقعدين لأفراد الحراسة المرافقين له.

وقدم مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة العميد أحمد عبدالعزيز شهيل، الشكر للجنة أصدقاء المرضى بالشارقة وكل الشركاء الاستراتيجيين للقيادة الذين أسهموا في نجاح فكرة "مركبة الأمل" حتى أصبحت واقعاً ملموساً لخدمة نزلاء المؤسسة.