الامارات | شرطة الشارقة تدعو أصحاب المركبات إلى الإسراع بتسوية أوضاعهم قبل انتهاء المدة المقررة لتخفيض المخالفات

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تدعو أصحاب المركبات إلى الإسراع بتسوية أوضاعهم قبل انتهاء المدة المقررة لتخفيض المخالفات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجاوز عدد المخالفات التي تم تسديدها منذ بدء تطبيق قرار تخفيض المخالفات المرورية بالشارقة نسبة 50 %، الذي سبق وأن أعلنت عنه القيادة العامة لشرطة الشارقة أواخر شهر أكتوبر الماضي أكثر من "175" ألف مخالفة من مختلف أنواع المخالفات.

وتدعو القيادة العامة لشرطة الشارقة السائقين، وأصحاب المركبات الذين لم يتقدموا بعد لتسديد مخالفاتهم إلى المسارعة بتسوية أوضاعهم والاستفادة من قرار تخفيض المخالفات الذي سوف ينتهي العمل به في 31 من يناير 2020.

وأكد مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة المقدم محمد عبدالله علاي النقبي أن الهدف من تطبيق قرار تخفيض المخالفات يعود إلى حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على التيسير على المخالفين، وتمكينهم من تسوية أوضاعهم، وإعادة تجديد وتسجيل مركباتهم، والتأكد من صلاحيتها للسير على الطرق، حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، مشيراً إلى التدابير التي تم اتخاذها من قبل الإدارة لتسهيل وتسريع إجراءات تسوية وتسديد المخالفات وتجديد تسجيل المركبات عبر جميع نوافذ ومراكز الخدمة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة.