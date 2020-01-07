كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن امرأة في دبي تطهو 35 كيلوغرام من الطعام يومياً للقطط المشردة

تستيقظ امرأة هندية تعيش في دبي كل صباح عند بزوغ الفجر وتشرع في إعداد 35 كيلوغراماً من الطعام للقطط المشردة.

وأمضت راخي شودري، البالغة من العمر أربعة وأربعين عاماً، والمقيمة في الإمارات منذ 22 عاماً السنوات الأربع الماضية في توزيع الطعام على حوالي 200 من القطط في جميع أنحاء دبي.

وقد ساعدها في هذا الجهد ابنها الأكبر أرجون شودري ومتطوعون آخرون، حيث ينطلقون إلى أجزاء مختلفة من المدينة من الساعة الخامسة صباحاً لإطعام القطط.

وتنهي السيدة شودري التي تعمل كمديرة عامة لشركة شحن خاصة في دبي هذا العمل بحلول الساعة العاشرة صباحاً ثم تتجه إلى العمل، بحسب غلف نيوز.

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وتقول شودري: “نصنع مرقاً من الدجاج والخضروات مثل الجزر والبازلاء وما إلى ذلك. لا يُضاف ملح أو سكر. يجب أن أشتري أطعمة معلبة لتكملة ما تم إعداده بالفعل. وبشكل عام، يتم إعداد الطعام في المنزل في الليلة السابقة ويستغرق ذلك حوالي 3 ساعات”.

وتنفق شودري في المتوسط ​​225 درهماً في اليوم لتغذية القطط، وتشتري الدجاج والخضروات بالجملة من المصانع حيث تقول: “في البداية اعتدت أن أشتري من تجار التجزئة، وكانت التكلفة مرتفعةـ لذلك قمت بالاتصال مع بالمصانع للحصول على المكونات على أساس الجملة، فعلى سبيل المثال، أشتري الدجاج مقابل 7.75 دراهم للكيلو بينما في المتاجر ثمنها 15 درهم للكيلو”.

وإلى جانب إطعام القطط، تنسق شودري مع الهيئات والمنظمات المعنية بتبني الحيوانات الأليفة ورعايتها، وتقدم لها الرعاية الطبية واللقاحات اللازمة، بالإضافة إلى البحث عن من يرغب بتبني القطط.