الامارات | وزير التعليم: خطة لبناء مدارس حكومية جديدة على مستوى الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: خطة لبناء مدارس حكومية جديدة على مستوى الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد وزير التربية والتعليم، حسين بن إبراهيم الحمادي، وجود خطة متكاملة لإحلال وبناء مدارس حكومية جديدة على مستوى الدولة، بالتنسيق مع القطاعات التعليمية المحلية، ومع برنامج الشيخ زايد للإسكان لتخصيص أراض لإنشاء مدارس قريبة من المجمعات السكانية.

وقال الحمادي، رداً على سؤال مقدم من النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، حمد الرحومي، حول إعداد الفصول الدراسية والمدارس الحكومية في الدولة:" لا يوجد طالب مواطن واحد تقدم لمدارس حكومية، وتم رفضه لعدم وجود مقعد، ويجري حالياً استكمال إنشاء مجمعين تعليميين في دبي".

وأوضح الوزير أن زيادة نسبة الوافدين في دبي كانت السبب وراء إنشاء المزيد من المدارس الخاصة، مع مراعاة إنشاء مدارس الحلقة الاولى والثانية لسهولة وصول الطلبة.