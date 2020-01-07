"الهوية والجنسية": قرار تغيير نظام التأشيرات السياحية يرسخ مكانة الدولة عالمياً

أكد معالي علي محمد الشامسي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أن دولة الإمارات العربية المتحدة سباقة دائماً بإصدار القوانين والتشريعات والإجراءات التي تعزز من مكانتها عالمياً وتدعم قطاع السياحة ومن هذا المنطلق جاء قرار مجلس الوزراء باعتماد تغيير نظام التأشيرة السياحية للجنسيات كافة لتكون مدتها خمسة أعوام على أن تتولى الهيئة تنفيذ القرار.

وقال معاليه: "عهدنا من القيادة الرشيدة دائماً تحديث القوانين والتشريعات لتواكب التطور العالمي بما يسهم في تعزيز ودفع عجلة الاقتصاد الوطني عامة وقطاع السياحة، خصوصاً مع اقتراب الحدث العالمي المهم "معرض إكسبو 2020 دبي " الذي يعتبر من الأحداث العالمية الكبرى التي تنظمها الدولة بما تمتلكه من إمكانيات متطورة وتنمية مستدامة على جميع النظم والأصعدة حيث تم اختيار الإمارات على أساس قدرتها على تنظيم مثل هذه الفعاليات الكبيرة والضخمة التي تصب في تعزيز دور الدولة المهم".

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وأضاف أن دولة الإمارات دولة القانون والعدل يعيش في كنفها أكثر من 200 جنسية في وئام ومحبة وتسامح وتستقبل أكثر من 21 مليون سائح سنوياً وهذه الإجراءات ترسخ وتعزز من مكانتها كوجهة سياحية عالمية رئيسية.