الفرق التطوعية ترسم البهجة والسعادة والتسامح في مهرجان ليوا الدولي 2020

تشارك 4 فرق تطوعية في مهرجان ليوا الدولي 2020 بهدف توعية الجمهور والمشاركين وتقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لهم من خلال أكثر من 35 شخصاً متطوعاً يجوبون جميع أرجاء المهرجان لعرض خدماتهم وخبراتهم للجمهور الكبير الذي يزور المهرجان من داخل الدولة وخارجها.

وتضم الفرق التطوعية فريق " فخر أبوظبي – كلنا شرطة – تكاتف – الهلال الأحمر " ويشارك الأفراد المتطوعون بشكل يومي طيلة أوقات المهرجان على مدى 16 يوماً متواصلة تعلوا وجهوهم البسمة والسعادة وتسبقهم الفرحة بمساعدة الآخرين.

وحرصت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان على أن تشارك الفرق التطوعية في موقع المهرجان بمنطقة تل مرعب انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية وحرصها على توفير منصات تطوعية لغرس القيم النبيلة والمبادئ القويمة في نفوس الأشخاص الراغبين في القيام بعمل تطوعي يخدم المجتمع والفرد.

وأوضحت حمدة الشامسي رئيسة اللجنة الإعلامية في مهرجان ليوا الدولي أن المهرجان يضم مجموعة من الشباب من مختلف الجنسيات والشرائح سعداء بمشاركتهم في العمل التطوعي داخل مختلف مواقع المهرجان في تل مرعب حيث يقوم الشباب المتطوع بعدة أدوار مختلفة مثل التوعية وفيها يقوم فريق العمل التطوعي بتوعية الزوار والمشاركين بنوعية الفعاليات وأماكن اقامتها وما يتضمنه المهرجان من أنشطة وبرامج مختلفة وفعاليات متنوعة موزعة في مختلف أماكن تل مرعب بجانب توزيع كتيبات توعوية على الجمهور.

كما يقوم فريق تطوع باستقبال الجمهور في خيمة البلدية وتقديم الدعم والمساعدة في تسجيل المخيمات ومساعدة الأشخاص الراغبين في ملء تسجيل المخيمات بالإضافة إلى دور المتطوعين في التنظيم من خلال استقبال الجمهور في مسرح ليالي مرعب وتنظيم الدخول والخروج للجمهور مما يساهم في انسيابية حركة الدخول والخروج.

وأوضح محمد عبدالقادر عضو لجنة المهرجان ورئيس فريق تطوع أن اللجنة حرصت على تنظيم جولة ميدانية قبل المهرجان لفرق تطوع لتعريفهم بجميع مواقع المهرجان والأماكن المختلفة داخلها والفعاليات المقامة طيلة المهرجان وذلك ليكون هناك وعي كامل بما يتضمنه المهرجان وبالتالي نقل هذه المعلومات والمعرفة الى من يحتاج اليها من الجمهور والزوار .

ويؤكد محمد مهند متطوع أنه استفاد كثيراً من البرنامج التطوعي في مهرجان ليوا الدولي 2020 حيث أتاح له المهرجان فرصة التواصل مع جنسيات مختلفة من الزوار والمشاركين وقدم لهم الدعم والمساعدة وهو ما أضاف له كثيراً خلال الفترة التي قضاها في المهرجان .

ويؤكد عبد القادر محمد "12 سنة" اصغر متطوع في المهرجان أن العمل التطوعي يغرس لديه قيماً اصيلة وأنه سعيد بتواجده في المهرجان كما أنه شارك بالعمل في عدة قطاعات داخل المهرجان منها السوق التراثي وجناح مكشات بجانب التوعية في ممشى ليوا والحديقة وشارك أيضاً في تنظيم الحفلات الغنائية وكل ذلك أكسبه خبرة متميزة

جوائز مالية قيمة في بطولة تحدي هدد الحمام ضمن مهرجان ليوا الدولي 2020

تنطلق اليوم بطولة هدد الحمام، ضمن مهرجان ليوا الدولي 2020، واستقطب المهرجان الذي انطلق يوم 26 من الشهر الماضي، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ويستمر حتى يوم الجمعة المقبل، آلاف الزوار من داخل الدولة وخارجها، للاستمتاع بفعالياته وبرامجه التراثية المتميزة وبطولات السيارات والدراجات الرملية التي أضفت مزيداً من الإثارة والمتعة على النسخة الأضخم من المهرجان وسط أجواء الصحراء المتميزة.

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ووضعت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان شروطاً للمشاركين، تتمثل في السماح لمشاركة فئة الجير فقط ويمنع مشاركة الوحش، ويسمح بالمشاركة بطير واحد فقط، كما يمنع التلقيف، وحددت اللجنة أن يكون عدد الحمام الذي سيهد في الشارة 50 حمامة، ورأت اللجنة في حال عدد اكتمال عدد المشاركين ستكون أولوية المشاركة لأول 50 مشاركاً، وفي حال تأخر المشارك عن دورة طابور الهدد سيتم الغاء مشاركته، ومنعت اللجنة التجمهر بالسيارات أمام الحمامة بهدف تزيينها، كما ستلغي مشاركة ونتيجة من يستخدم حبلاً غير حبل حمامته.

وشددت اللجنة في شروط البطولة، على أن يحتفظ كل مشارك نجح طيره في صيد الحمامة بالحبل المسجل باسمه، وسيتم إلغاء المحاولة في حال عدم ارتفاع الحمامة، ويمكن للجنة السماح بإعادة المحاولة في حال توفر الوقت وعدد الحمام، وفي حال توقف الطير عن اللحاق بالحمامة، يتعين على المشارك دعوة الطير مباشرة (بحمامة مربوطة)، ويمنع إطلاق حمام حتى لا يتسبب ذلك في تعطيل وقت المسابقة، ويعتبر قرار اللجنة نهائياً ولا رجعة فيها.

كما رصدت اللجنة جوائز مالية قيمة للفائزين في بطولة هدد الحمام أسوة بالمسابقات الأخرى التي شهدها مهرجان ليوا الدولي 2020

188 رامياً ورامية في اليوم الأول لبطولة الرماية

شهدت بطولة الرماية والتي أنطلقت أمس الأول ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2020، مشاركة واسعة من الرجال والنساء، حيث سجل اليوم الأول من البطولة مشاركة 188 رامياً منهم 140 من الرجال، 18 من الشباب، و30 من النساء، وحظي الرجال بأعلى نسبة مشاركة بلغت 92%، وتأتي هذه البطولة ضمن مهرجان ليوا الدولي، بهدف تنمية مهارات الرماية الفردية وترسيخ حب الوطن وتعزيز التلاحم والترابط المجتمعي.

ورصدت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان ليوا الدولي 2020 جوائز مالية قيمة لأصحاب الخمسة مراكز الأولى لدى الرجال والنساء، في المقابل أشرف نادي الظفرة للرماية على البطولة، حيث وفر كافة المعينات اللازمة لإنجاح البطولة التي حظيت باقبال منقطع النظير، وتسابق الجميع في إظهار مهاراتهم في الرماية عبر بندقية السكتون لمسافة 50 متراً.

بطولة إستعراض Burn0ut

أكملت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان ليوا الدولي 2020، كافة الترتيبات المتعلقة لبطولة استعراض (بيرن أوت) على الحلبة المخصصة للاستعراض الحر في منطقة تل مرعب، وذلك يوم غد الأربعاء، ويتوقع أن تحظى البطولة بحضور وإقبال كبير من المشاركين من محبي وعشاق هذه الرياضة والتي تعتبر واحدة من اقوى البطولات في مهرجان ليوا الدولي، كما وفرت اللجنة كافة وسائل الأمن والسلامة لخروج البطولة بالصورة المطلوبة، ورصدت جوائز مالية قيمة للفائزين.

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