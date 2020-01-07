كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن قط بري للبيع بشكل غير قانوني على دوبيزل

تم الإعلان عن عرض قط أةفريقية للبيع في الإمارات في أحدث مثال على أنواع الحيوانات الغريبة التي يتم الاتجار بها بشكل غير قانوني عبر الإنترنت.

تم نشر الإعلان على موقع Dubizzle المبوب في 31 ديسمبر، ولكن تمت إزالته عندما اتصلت صحيفة ذا ناشيونال بالموقع.

وبموجب القانون الذي صدر في عام 2016 في الإمارات، من غير القانوني امتلاك أو شراء أو بيع الحيوانات البرية أو الغريبة في البلاد.

ويتم تصنيف القطة المعلن عنها على أنها من الحيوانات البرية ولا يمكن امتلاكها أو شرائها أو بيعها في الإمارات دون التوثيق المناسب.

ويمكن التعرف على القطة على أنها من الأنواع البرية المحظور بيعها وامتلاكها من خلال البقع السوداء الشبيهة بالفهود، وكذلك آذانها الكبيرة.

دولة الإمارات هي إحدى الدول الموقعة على اتفاقية التجارة الدولية لالأنواع المعرضة للانقراض، والتي تحظر تجارة بعض الحيوانات.

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وتم سرد القطط من نوع Serval في الملحق 2 من الاتفاقية لأنها معرضة لخطر الانقراض المحتمل إذا لم يتم التحكم في تجارتها.

وقال Phil Grange المسؤول عن صفحة Facebook الخاصة بمجموعة رعاية القطط “Bin Kitty Collective” – ​​التي رصدت وأبلغت عن الإعلان – إنها المرة الأولى التي يشاهد فيها مثل هذا الإعلان عبر الإنترنت في البلاد.

وعندما حاولت ذا ناشيونال الاتصال بالبائع، وجدت أن رقم الهاتف المعروض لم يكن قيد الاستخدام. كما أرسلت رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الجهة المعلنة لكنها لم تستلم منه أي رد.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن الحيوانات البرية على دوبيزل. ففي عام 2016، نشرت ذا ناشونال مقالًا عن بيع أشبال فهد على الموقع الإلكتروني. وفي سبتمبر الماضي، كان شبل أسد أبيض وشبلا نمر من بين خمسة حيوانات صادرها المسؤولون في الشارقة بعد عرضها للبيع بطريقة غير قانونية في موقع آخر.

ويوم الإثنين، قالت متحدثة باسم Dubizzle إن الإعلان عن بيع القطة البرية تمت إزالته بمجرد إخطار الشركة.