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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن وجهة ترفيهية جديدة في نخيل مول بدبي
إذا كنت تبحث عن مكان جديد وممتع لتسلية الأطفال في نهاية هذا الأسبوع، فقد افتتحت Fabyland للتو فرعًا جديدًا في نخيل مول في نخلة جميرا بدبي.
وتعد الحديقة الترفيهية الداخلية الضخمة التي تغطي مساحة قدرها 40،000 قدم مربعة في المركز التجاري الجديد بترفيه داخلي بدون توقف للأطفال من جميع الأعمار، من الأطفال الصغار إلى المراهقين وحتى البالغين أيضًا.
وتتميز الوجهة الجديدة بألعاب ركوب، وممرات ألعاب وآلات حديثة، وكلها مصممة لإبقاء الصغار مستمتعين لساعات بينما يقوم الكبار بالتسوق، وتعتمد الأسعار على أساس الدفع لكل رحلة.
وتتوفر جميع الخيارات في الموقع للترفيه، مع ألعاب الفيديو لكبار السن، وألعاب الركوب الأطفال للصغار، ومنطقة تعليمية وغرفة خاصة لحفلات أعياد الميلاد، بحسب موقع واتس أون.
وهناك جدار تسلق تفاعلي وترامبولين وحفرة رغوة مع منطقة لعب ناعمة تتضمن منزلقات وبركة كروية وألعاب كرة ومحاكاة سباقات فورمولا 1.
كما يوجد لـ Fablyand مواقع أخرى في الإمارات بما في ذلك Dragon Mart و Dubai Festival City و Deerfields Mall، أبو ظبي.
Fabyland، نخيل مول، نخلة جميرا، دبي، 10:00 صباحاً حتى 10:00 ليلاً، يوميا. هاتف: 043909999
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