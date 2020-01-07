شكرا لقرائتكم خبر عن 5 آسيويين يتلفون سيارة لسرقة سماعة هاتف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة جنح الفجيرة في قضية خمسة أشخاص يحملون جنسية دولة آسيوية، متهمين بسرقة سماعة هاتف ذكية وشاحن وإتلاف زجاج مركبة. وبسؤال هيئة المحكمة لاثنين من المتهمين تم ضبطهما، انكر المتهم الأول التهم المنسوبة إليه، مشيراً إلى أنه كان برفقة أصدقائه ولم يشاركهم في عملية السرقة، فيما أقر المتهم الثاني بأنه شاهد من خلال زجاجة المركبة شاحناً وسماعة هاتف ذكي، فقام هو وزملاؤه الأربعة بكسر زجاج المركبة من أجل سرقتها. وقررت هيئة المحكمة تأجيل الحكم في القضية لحين استكمال جلسات المحاكمة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | 5 آسيويين يتلفون سيارة لسرقة سماعة هاتف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.