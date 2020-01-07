حقيقة خبر زواج هيا العبيد

تصدر وسم "زواج هيا العبيد" موقع التواصل الاجتماعي-فيسبوك، حيث تفاعل النشطاء مع حفل زواجها من خلال تقديم التهنئة لها وزوجها غير المعلومة هويته بعد، وذلك دون أن يتم تأكيد صحة خبر زواجها من عدمه بعد.

وكانت هيا العبيد قد نشرت قبل أيام مقطع فيديو في حسابها بموقع انستقرام، تظهر فيه وهي ترتدي فستانا يشبه فساتين الفرح، حيث اعتبر بعض النشطاء أنها تعتزم الزواج خلال الفترة القريبة القادمة، الأمر الذي لم تؤكده الإعلامية العبيد.

وأوردت هيا العبيد عبر انستقرام صورة لأحد الأخبار المنشورة والذي جاء في عنوانه "هيا العبيد تفاجئ جمهورها بخبر زواجها في ليلة رأس السنة"، فيما علقت عليه بقولها : "متى؟؟". انستقرام هيا العبيد اضغط هنا

وفي تفاصيل الخبر جاء : "فاجأت خبيرة المظهر الجميلة والإعلامية هيا العبيد، جمهورها ومتابعيها بخبر زواجها ليلة رأس السنة ومع بداية العام الجديد 1 يناير 2020، زفت لهم الفرحة بارتباطها ودهولها القفص الذهبي بعد طول انتظار".

وأضاف الخبر الذي نشرت صورة عنه أن ذلك كان قد شغل أوساط وسائل التواصل الاجتماعي خاصة وانها متحفظة جدا بالتحدث عن أمورها الشخصية ووضعها الاجتماعي او تصوير حياتها العائلية.

هيا العبيد، هي إعلامية كويتية وخبيرة تجميل، كانت قبل أيام قليلة قد انتهت فعليا من تسجيل جميع حلقاتها الجديد في العاصمة المصرية القاهرة؛ من أجل عرضه مطلع السنة الحالية 2020.

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ويحمل برنامج هيا العبيد الجديد، اسم "هيا والنجوم" حيث تستضيف خلاله العديد من النجوم ومشاهير عالم الأزياء والموضة في الاسكندرية والقاهرة، إلى جانب عدد من خبراء التجميل والمكياج.

ويترقب الجماهير انطلاق وبث أولى حلقات برنامج "هيا والنجوم" عبر إحدى القنوات التلفزيونية العربية التي لم تحدد بعد، علما أن أول حلقة ستكون مطلع شهر فبراير المقبل.

وفي تصريحات لها حول برنامجها الجديد، قالت هيا العبيد إنه سيبث بنظام ثلاث حلقات كل أسبوع، موضحة أنه يحمل عنوان "في الكواليس" ويدور الحديث فيه عن المشاهير والموضة والأزياء.

وكانت هيا العبيد قد احتفلت مؤخرا بتكريمها بعدما حصلت على جائزة الكويت 2019 التي تمنح سنويا لأفضل وأهم مئة شخصية إبداعية في الكويت ومختلف الدول العربية في كل المجالات.