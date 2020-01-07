الامارات | شرطيان يكشفان جريمة سرقة قبل اكتمالها

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطيان يكشفان جريمة سرقة قبل اكتمالها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف شرطيان من مركز شرطة جبل علي في دبي، قضية سرقة، تآمر فيها أربعة أشخاص يحملون جنسية دولة آسيوية، لسرقة بضائع من شركة في جبل علي، لكن الحدس الأمني للشرطيين ويقظتهما، مكنهما من كشف الجريمة قبل اكتمالها.

وقال مدير مركز شرطة جبل علي، العميد الدكتور عادل السويدي، إن الشرطيَّيْن اشتبها في مركبة «بيك أب»، محملة بصناديق، وبإيقاف المركبة وسؤال السائق وزميله، تبين أنهما لا يحملان فواتير أو أوراقاً خاصة بالبضائع المتمثلة في معدات وأجهزة كهربائية، وادعى السائق أنه ينقلها من شركة إلى أخرى، لكنه لم يعط أي معلومات حول اسم الشركة التي تعود إليها البضائع أو أي أرقام هاتفية.

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وتابع أن إصرار الشرطيين على ضرورة الاطلاع على فواتير البضائع، دفع السائق وزميله إلى الاعتراف بأن البضائع مسروقة، وأنهما حصلا عليها بالتواطؤ مع حارس أمن الشركة، وباستدراج الحارس إلى مكان المتهمين وسؤاله، اعترف بأنه سرق البضائع بمساعدة أحد العمال في الشركة، وباعها للمتهمَيْن. وأوضح السويدي أن تمتع الشرطيين بالحدس الأمني، دفعهما للشك في المركبة، ما أسهم في كشف جريمة السرقة قبل إتمامها، وإعادة المعدات والأجهزة الكهربائية إلى الشركة، وتوقيف المتهمين الأربعة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.