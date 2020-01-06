شرطة الشارقة تدشن دليل الخدمات بلغة «برايل»

الشارقة(الاتحاد) دشن مركز شرطة واسط الشامل بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، دليل خدمات المركز بلغة «برايل» للمعاقين بصرياً، بحضور عادل الزمر رئيس جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً، حيث كان في استقباله المقدم عبدالله راشد علاي النقبي رئيس مركز واسط الشامل، إلى جانب عدد من الضباط، والعاملين بالمركز.

جرى خلال الحفل تسليم أول نسخة من دليل خدمات مركز واسط الشامل لرئيس جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً، الذي أشاد بدوره بالجهود المقدرة التي تبذلها شرطة تجاه شريحة المعاقين بصرياً، وإتاحة وسائل التواصل معها بلغة «برايل». ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة، على التواصل مع كافة فئات المجتمع، بما يحقق أهداف شرطة الشارقة المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.

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