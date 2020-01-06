احتساب رسوم التعرفة المرورية من 2 يناير وتحصيلها بعد 3 شهور

هالة الخياط (أبوظبي)

أكد مركز النقل المتكامل في أبوظبي أن نظام التعرفة المرورية المطبق بدأ منذ ستة أيام رصد عبور كل المركبات خلال ساعات الذروة (ساعتان في الصباح وساعتان في المساء)، فيما سيتم تحصيل الرسوم بعد ثلاثة أشهر.

وأوضح المركز، رداً على أسئلة «الاتحاد»، أنه لن يتم الخصم من الحساب، أو مخالفة المركبات غير المسجلة بالنظام إلا بعد ثلاثة أشهر، بما يتيح فترة أقصاها 3 أشهر لتسجيل المركبة وتعبئة الرصيد، علماً بأن جميع حركات العبور للمركبة غير المسجلة في النظام سيتم رصيدها وترحيلها لصاحب المركبة عند تسجيله في النظام، وعليه يحث المركز جميع مستخدمي النظام بضرورة الإسراع في التسجيل في النظام لتفادي المخالفات بعد انتهاء المهلة المحددة.

وأعطى المركز فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر قبل البدء بتفعيل نظام المخالفات، والتي تشمل عدم وجود رصيد كاف في الحساب أو التسجيل في النظام عند عبور البوابات الأربع في الاتجاهين بما يوفر لجمهور المتعاملين فترة لاستكمال إجراءات التسجيل وتصحيح الأوضاع.

وبتوضيح المركز يذهب الالتباس الذي وصل لبعض من الجمهور العام، والذي اعتقد أن تفعيل النظام واقتطاع الرسوم سيكون بعد مرور ثلاثة أشهر، ولن يتم احتساب رسوم التعرفة حتى مرور فترة السماح إلا أن المركز أكد أن احتساب الرسوم بدأ منذ الثاني من يناير الجاري، ولكن الجديد هو ترحيل اقتطاع الرسوم من الحساب وبداية تسجيل المخالفات سيكون تطبيقه بعد ثلاثة أشهر من تاريخ 2 يناير.

وسيبدأ النظام باحتساب 4 دراهم رسوم عبور البوابات للمرة الواحدة خلال أوقات الذروة من الساعة 7:00 - 9:00 صباحاً، ومن 5:00- 7:00 مساء، من السبت إلى الخميس، وبحد أقصى 16 درهماً لمركبات الأفراد في اليوم الواحد، والمركبات غير المسجلة حتى الآن سيتم تسجيل عبورها واقتطاع الرسوم بعد مرور الثلاثة أشهر، ولن يكون هناك مخالفات على العبور دون التسجيل إلا بعد مرور المدة المحددة من تاريخ بدء تفعيل النظام في الثاني من يناير الجاري.

وأكد مركز النقل المتكامل ضرورة التأكد من تسلم الرسالة النصية التي تحوي تفاصيل الحساب لكل مالكي المركبات المسجلة في إمارة أبوظبي في الفترة ما قبل تاريخ 2-1-2020، علماً بأن المركبات الجديدة التي تم تسجيلها بعد هذا التاريخ في إمارة أبوظبي يتوجب على مالكيها التسجيل في النظام ودفع الرسوم.

ويطبق نظام التعرفة المرورية على أربعة مواقع على جسور رئيسة في مدينة أبوظبي، وهي جسر الشيخ زايد، وجسر الشيخ خليفة، وجسر المقطع، وجسر مصفح، ويتم احتساب الرسوم على المركبة من خلال رقم اللوحة، دون الحاجة إلى تثبيت بطاقة عبور خاصة بنظام التعرفة المرورية على الزجاج الأمامي للمركبة.

ويشار إلى أن إجمالي التعرفة المرورية المستحقة شهرياً لكل مركبة من مركبات الأفراد لا يتجاوز 200 درهم للمركبة الأولى، و150 درهماً للمركبة الثانية، و100 درهم لكل مركبة إضافية، وذلك وفقاً لما يحدده نظام التعرفة المرورية إلكترونياً من حيث بلوغ المركبة سقف رسوم التعرفة الشهري، وفي حال تم استثناء إحدى مركبات الأفراد، يتم تطبيق السقف الشهري على المركبات المتبقية، وفيما يتعلق بالمركبات التابعة للشركات، فتطبق عليها رسوم التعرفة المرورية المعتمدة، ولكن من دون تطبيق السقف الأعلى للرسوم اليومية أو الشهرية.

وكان مركز النقل المتكامل حدد قيمة مخالفات المرور دون تسجيل المركبة في نظام التعرفة المرورية بعد انتهاء المهلة المحددة للتسجيل بـ 100 درهم تتضاعف يومياً بحد أقصى 10 آلاف درهم.

%35 زيادة في الحافلات الهجينة العام الماضي

أعلن مركز النقل المتكامل عبر منصته على «تويتر» أنه عزز خلال العام الماضي حافلات الأجرة الهجينة بزيادة قدرت نسبتها بـ 35% عن العام 2018 ،حيث بلغ عدد المركبات الهجينة 1308 مركبات من أصل 6390 مركبة أجرة تعمل في أبوظبي نفذت 68.31 مليون راكب عبر 37.95 مليون رحلة، فيما بلغت نسبة مركبات الأجرة الصديقة للبيئة 85%.