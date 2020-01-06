اختتام برنامج «أصدقاء الشرطة» بأبوظبي والعين

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت فعاليات برنامج «أصدقاء الشرطة» الشتوي «أجيال التسامح» في أبوظبي والعين، والذي ركز على تنمية مهارات الطلبة، وترسيخ القيم النبيلة لديهم.

ونظم البرنامج قسم العلاقات الاجتماعية والتوجيه بإدارة المراسم والعلاقات العامة في قطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي، وبالتعاون مع شركة «سبارك» الإمارات.

وأكد العميد سيف سعيد الشامسي مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة الاهتمام بدعم الأنشطة والبرامج التي تسهم في ترسيخ القيم النبيلة لدى النشء، ومواكبة الذكاء الصناعي وتعليم أساسيات علوم الفضاء والبرامج والأنشطة الفنية مثل إعادة التدوير، فن الطبخ وتعلم الاتيكيت والتراث الإماراتي، والأنشطة الرياضية.

وأوضح أن البرنامج شهد إقبالاً كبيراً من أبناء الضباط والمدنيين، والذي ركز على تنمية مهاراتهم وتعريفهم بطبيعة مهام أولياء أمورهم في خدمة وحماية المجتمع وتشجيعهم على الإبداع والابتكار.

وساهمت الجهات الشرطية في إثراء برنامج أصدقاء الشرطة وهي: مديريات المرور والدوريات، والطوارئ والسلامة العامة، ومكافحة المخدرات، وإدارات طيران شرطة أبوظبي الشرطة المجتمعية والدوريات الخاصة (فريق الخيالة) والتفتيش الأمني K9 (فريق الكلاب البوليسية) ومركز التربية الرياضية الشرطية وقسم الموروث الشرطي، إلى جانب خدمة أمان.

وفِي العين، أقيم حفل بمناسبة اختتام فعاليات برنامج أصدقاء الشرطة في نادي ضباط الشرطة بالعين بمشاركة أبناء منتسبي شرطة أبوظبي وأبناء المتقاعدين.

وجرى عرض فيلم وثائقي عن فعاليات البرنامج الدينية والثقافية والاجتماعية والتعليمية والترفيهية والرياضية. كما تم توزيع شهادات التقدير على الجهات المشاركة في إنجاح البرنامج من القطاعات التابعة لشرطة أبوظبي، والشركاء، وعلى الطلاب المشاركين في البرنامج الشتوي.

ويهدف البرنامج إلى حماية الطلبة من السلوكيات الخاطئة خلال العطلة الدراسية ومساعدتهم في استثمار أوقات الفراغ من خلال التوجيه والتوعية، وغرس مفاهيم الولاء والانتماء للوطن.