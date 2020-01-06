شرطة دبي تحبط تمرير مخدرات عبر المطار

تحرير الأمير (دبي)

تمكنت شرطة دبي من إحباط عملية تهريب 2 كجم من مادة الهيروين المخدرة، حاولت سائحة برازيلية (30 عاماً) إدخالها إلى الدولة، قامت بإخفائها في مقبض حقيبة السفر.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بدبي في الواقعة، أن شرطياً لدى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بدبي، شهد بأن معلومات وردت للإدارة تفيد بأن امرأة من الجنسية البرازيلية والقادمة عبر إحدى دول أفريقيا إلى الدولة ستقوم بجلب مخدرات، وعليه تم الترقب لوصول المتهمة، وبتفتيشها من قبل مفتشي الجمارك تم العثور على المخدرات مخبأة في المقابض الحديدة لحقيبة السفر، فتم القبض عليها والتحفظ على المواد.

إلى ذلك، استغل سائق آسيوي (25 عاماً) غفوة شابة أوروبية تجلس بجواره في المقعد الأمامي فتحرش بها. ووفق تحقيقات النيابة اعترف المتهم في أوراق القضية التي نظرتها محكمة جنايات دبي، أنه ارتكب فعلته لأن الشابة سمحت له بذلك، حيث كانت تحت تأثير المشروبات الكحولية، فاستغل غفوتها وأخذها إلى طريق خال من المارة وفصل كابلات كاميرا التصوير في السيارة ثم تحرش بها، وضمن إفادة المجني عليها، أبلغت أن المتهم تحرش بها أثناء نومها ففاقت ونهرته فتوقف، وعندما وصلت إلى شقتها تواصلت مع هيئة الطرق والمواصلات التي طلبت منها إبلاغ الشرطة على الفور.