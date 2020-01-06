9 مليارات دولار قيمة إنترنت الأشياء في الرعاية الصحية 2022

دبي (الاتحاد)

قال تقرير صادر، بمناسبة قرب انطلاق معرض ومؤتمر الصحة العربي «آراب هيلث 2020» أن قيمة إنترنت الأشياء في مجال الرعاية الصحية العام 2022 من المتوقع أن يصل إلى 9 مليارات دولار.

ويسلط «آراب هيلث 2020»- الذي يعد أضخم ملتقى للمهنيين والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الضوء على نمو قيمة «إنترنت الأشياء» في مجال الرعاية الصحية والدور الكبير والمتنامي الذي تلعبه التكنولوجيا في تحسين سرعة ودقة التشخيص والعلاج وذلك خلال دورته الجديدة التي ستقام في الفترة من 27 إلى 30 يناير الجاري بمركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض.

ويشير التقرير الصادر عن «آراب هيلث» تحت عنوان «مستقبل تكنولوجيا المعلومات الطبية وإنترنت الأشياء في مجال الرعاية الصحية» إلى أن قيمة «إنترنت الأشياء» في مجال الرعاية الصحية «IoMT» على مستوى العالم بلغت نحو 41.2 مليار دولار أميركي عام 2017 ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم ليصل إلى 158.1 مليار دولار بحلول عام 2022 ،وذلك حسب شركة «ماركتس آند ماركتس» للأبحاث.

أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فمن المتوقع أن ترتفع القيمة من ملياري دولار إلى 9 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 35 بالمائة.

وقال روس ويليامز مدير معرض ومؤتمر «آراب هيلث» إن مفهوم إنترنت الأشياء في مجال الرعاية الصحية يشير إلى البنية التحتية المتصلة بالشبكات للأجهزة الطبية وتطبيقات البرامج وخدمات النظم الصحية والتي حققت نموا ملحوظا ومتناميا في تطوير عملية التشخيص السريري وسرعة اتخاذ القرارات الصحيحة والتقليل من التشخيص الخاطئ، فضلاً عن تحسين جودة الخدمات من خلال إدارة الأمراض المزمنة ومراقبة المرضى في المستشفيات.

وأوضح أن معرض ومؤتمر «آراب هيلث 2020» سيشهد عودة مركز الابتكار بعد النجاح الكبير الذي حققه في نسخته الأولى العام الماضي، والذي سيستعرض هذا العام عددا من تقنيات التكنولوجيا ضمن مفهوم «إنترنت الأشياء» في مجال الرعاية الصحية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الواقع المعزز والواقع الافتراضي وملحقات الأجهزة المحمولة والساعات الذكية وأجهزة وتطبيقات تتبع اللياقة البدنية وأجهزة إدارة الأمراض المراقبين الصحيين وأدوات الرعاية المنزلية وأجهزة التطبيب عن بعد وغيرها.

ومن المتوقع أن يشهد معرض ومؤتمر «آراب هيلث 2020» الذي تنظمه «إنفورما ماركيتس» مشاركة أكثر من 4250 شركة عارضة من 64 دولة، واستقطاب أكثر من 55000 زائر.