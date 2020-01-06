محمد بن زايد ورئيس وزراء إيطاليا يبحثان التطورات الإقليمية والدولية

أبوظبي (وام) تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مساء أمس، اتصالاً هاتفياً من دولة جوزيبي كونتي رئيس وزراء جمهورية إيطاليا الصديقة. جرى خلال الاتصال بحث تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل تدعيمها وتطويرها بما يحقق المصالح المتبادلة. كما تناول الاتصال آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأهمية خفض التوتر والتصعيد في المنطقة.

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