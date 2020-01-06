حميد النعيمي يصدر قانون الجريدة الرسمية لعجمان

عجمان (وام) أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، القانون رقم 2 لسنة 2019 في شأن الجريدة الرسمية لإمارة عجمان، ويعمل به اعتباراً من تاريخ الأول من يناير 2020، وينشر في الجريدة الرسمية.

ويخول القانون في مواده الإدارة المركزية للشؤون القانونية لحكومة عجمان بتحديد ضوابط وقواعد ما ينشر في الجريدة الرسمية ومواعيد إصدارها وتوزيعها ورقياً أو إلكترونياً وتحميلها عبر التطبيقات الذكية.

وأتاح القانون للكافة ومن دون مقابل الاطلاع على الجريدة الرسمية عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيقات الذكية دون قيد أو شرط، وكذلك التحميل المجاني لمحتوياتها.

وألغى القانون الجديد القرار الأميري رقم 3 لسنة 2015 في شأن الجريدة الرسمية لإمارة عجمان، كما يلغى أي نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

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