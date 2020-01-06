«محمد بن راشد للمعرفة»: «العربية» رمز الهوية

دبي (الاتحاد)

كرَّمت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة شركاء مبادرة «بالعربي» والرعاة في ختام الدورة السابعة التـــي تهدف إلى تعزيز مكانة اللغة العربية بين كل أفراد المجتمع، وحثِّ الجمهور على استخدامها في مختلف قنوات التواصل اليومية.

حضر حفل التكريم الذي أقامته المؤسَّسة في برج راشد بدبي صباح أمس، جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسَّسة، وعدد من الشركاء والرعاة، وشهد الحفل الإعلان عن نتائج المبادرة في دورتها السابعة.

وفي كلمته خلال الحفل، أكَّد ابن حويرب أنَّ مبادرة بالعربي نجحت في الإعلاء من اللغة العربية، وأسهمت في ترسيخها رمزاً للهوية، وانعكاساً للحضارة العربية التي طالما ملأت الدنيا علوماً ومعارفَ لقرون طويلة، معلناً أنَّ وسم المبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي «#بالعربي» حظي بأكثر من 1.4 مليار مشاهدة، وتفاعل حول العالم، من خلال قنوات المبادرة على تلك المواقع، إضافة إلى ذلك، أكد أنَّ فعاليات مبادرة بالعربي ستستمرُّ طوال العام.

وقال: «إنَّ مبادرة بالعربي التي أطلقتها المؤسَّسة عام 2013 تسهم في تنشئة الأجيال ودعم اللغة العربية وازدهارها على ألسنة كلِّ الشعوب العربية، وضمان استمرارها لتظلَّ راسخة في وجدان الأمة من خلال الأجيال القادمة. كما أنَّ المبادرة ليست مجرَّد محاولة لإنقاذ اللغة العربية، ولكنها مهمة ورحلة بحث طويلة في بحور من اللغات التي دخلت على مجتمعاتنا، وكان لا بدَّ لنا من وقفة تجاه الحفاظ على تراثنا المتمثل في لغتنا، مع تعلُّم اللغات الأخرى التي أصبحت ضرورية للعمل، وتلقي العلم داخل مجتمعنا الذي يحظى بأكثر من 200 جنسية».

وأضاف: «نسعى خلال المرحلة المقبلة، وفي الدورات القادمة من مبادرة بالعربي، إلى ترسيخ حضورنا ووجودنا بين كل أفراد الأســر العربية وغير العربية، وإيجاد وسائل مبتكرة لتهيئة الأفراد على تعلُّم اللغة والاستمتاع بمعانيها من خلال تعزيز الشراكات والتعاون مع مختلف الجهات المحلية والإقليمية والعالمية».

وتوجَّه جمال بن حويرب بأسمى آيات الشكر والعرفان لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعمه المستمر لجهود نشر المعرفة والارتقاء باللغة العربية في المجتمع الإماراتي والعربي، وفي كل دول العالم.وفي ختام الحفل، كرَّم ابن حويرب شركاء ورعاة مبادرة بالعربي، من خلال ممثلين عن كلٍّ من وزارة الدفاع، هيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسسة اتصالات، مؤسَّسة دبي للإعلام، تلفزيون الظفرة، إذاعة الأولى، شبكة العين الإخبارية، فرسان الإمارات، مراكز الفطيم التجارية، شركة أرامكس، وياك، دراجون أويل، كويل، مركز ماوي الطبي، أبوظبي الوطنية للتأمين (أوبو)، المنارة مول، ياس مول، صحارى سنتر، العربية، وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ودبي فيستيفال سيتي.