ولي عهد الفجيرة يترأس اجتماع أمناء «الفنون الجميلة»

الفجيرة (وام) ترأس سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس أمناء أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، في مكتبه بالديوان الأميري، الاجتماع الدوري للأكاديمية، بحضور مديرها علي عبيد الحفيتي، وأعضاء مجلس الأمناء واللجان التنفيذية.

واطلع سمو ولي عهد الفجيرة على أبرز البرامج التي نفذتها الأكاديمية العام الماضي، مثنياً على الجهود التي تقف وراء إنجازات أكاديمية الفجيرة للفنون، من خلال تأهيل جيل موسيقي يمتلك الدراسة الأكاديمية والموهبة في وقت واحد.

واستمع سموه إلى عرض موجز عن خطط الأكاديمية ومشاركاتها، وتتبع سير العمل فيها، وأبرز البرامج الجديدة التي سيتم طرحها خلال العام 2020.

ووجّه سموه ببذل المزيد من الجهود والعمل على إنجاز المشاريع وتوفير الإمكانيات المناسبة لها بما يحقق توجهات الإمارة، ويعزز حضور الأكاديمية ومكانتها في المشهد الموسيقي والفنون المختلفة على الصعيدين المحلي والدولي.

حضر الاجتماع، سالم الزحمي، مدير مكتب ولي عهد الفجيرة.

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