سفيرة الدولة لدى الدنمارك تشارك بحفل الاستقبال الملكي

أبوظبي (الاتحاد) شاركت فاطمة خميس المزروعي، سفيرة الدولة لدى الدنمارك، في حفل استقبال العام الجديد الذي أقامته جلالة الملكة مارغريت الثانية على شرف السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المقيمة في الدنمارك في قصر كريستيانبورغ، وحضره صاحب السمو الملكي، ولي العهد الأمير فريدريك، وزوجته الأميرة ماري، والوزراء والمسؤولون رفيعو المستوى، وهو تقليد سنوي يعود للحرب العالمية الأولى.

وألقت جلالة الملكة أمام ضيوفها السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية، كلمة ترحيبية شكرتهم فيها على تلبية الدعوة، وعلى جهودهم لتعزيز العلاقات بين بلادهم ومملكة الدنمارك، وتمنت للجميع عاماً يسوده الاستقرار والسلام والازدهار، بعد ذلك صافحت الملكة ضيوفها ممثلي السلك الدبلوماسي، وتم التقاط الصور التذكارية بالمناسبة، وتبادل أطراف الحديث بين الحضور الكريم.

ويعتبر حضور الاستقبال الملكي الأهم لأنه يمثل رأس هرم العمل الدبلوماسي، ويسمح لرئيس البعثة أن يتشرف بلقاء ملكة البلاد وتمثيل بلاده دبلوماسياً بالمستوى الأفضل، وهي مناسبة للقاء المسؤولين المحليين وممثلي الدول الحاضرين على حد سواء، تساعد في بناء وتوطيد العلاقات من خلال تبادل الآراء، وتوضيح المواقف من القضايا الراهنة، والتعريف بالدولة.

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