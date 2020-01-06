239 ألف درهم من «أوقاف الشارقة» لأيتام «الإحسان»

الشارقة (وام) قدمت دائرة الأوقاف بالشارقة، دعماً للأيتام الذين تكفلهم جمعية الإحسان الخيرية في عجمان، حيث تبرعت بمبلغ 239,414.50 درهماً، لدعم الفعاليات والمبادرات التي تتعلق بالأيتام خصوصاً البرامج التعليمية والرعاية الصحية.

جاء ذلك، خلال استقبال الدكتور حقي إسماعيل، المدير التنفيذي للجمعية، وفداً من دائرة الأوقاف بالشارقة ضم صلاح الهاجري مدير إدارة الاستثمار والأملاك الوقفية ومحمد علي حرمول مسؤول قسم المشاريع الوقفية ومها بنت منصور الصائغ نائب رئيس قسم الأملاك الوقفية، وأحمد سمير إداري قسم الإعلام ومنال بنت منصور الصائغ.

وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون وأوجه العمل المشترك الذي يخدم العمل الخيري في الدولة، بحضور بشاير الحمادي مدير إدارة التمكين الاجتماعي وماجد عمير رئيس قسم الاتصال المؤسسي وأحمد المومري المسؤول الإعلامي بالجمعية.

واطلع وفد دائرة الأوقاف بالشارقة على طبيعة الأعمال الخيرية والمبادرات المجتمعية التي تنفذها الجمعية بما يحقق الأهداف الإنسانية التي تسهم في تطوير العمل الخيري وسد احتياجات الأيتام والأسر المتعففة.

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