33 مختبراً تعزز الابتكار بجامعة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) أنجزت جامعة أبوظبي أعمال صيانة شاملة وتحديث لـ 33 مختبراً علمياً متطوراً في كلية الهندسة في إطار استراتيجيتها في تأهيل الطلبة لمواكبة ودعم تقنيات الذكاء الصناعي وتكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة من خلال مختبرات مجهزة بأحدث المعدات والأجهزة التي تعزز الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي التجريبي في مجالات الهندسة الطبية الحيوية وهندسة الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات وهندسة البرمجيات وهندسة الحاسوب، إضافة إلى الطيران والعمارة والتصميم الداخلي، والتخصصات الهندسية سواء الكهربائية والكيميائية والمدنية والميكانيكية.

ويعتمد أكثر من 80% من المنهاج الدراسي لمعظم برامج الهندسة التي تقدمها جامعة أبوظبي على مواد مختبرية وعملية تهدف إلى تعزيز مهارات الطلبة العملية وتطبيق ما تعلموه في القاعات الصفية على أرض الواقع. ويحظى طلبة الهندسة الطبية الحيوية بأعلى كم من التدريب العملي بواقع 88% من مجمل المنهاج الدراسي للبرنامج، فيما تحظى تخصصات الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات وهندسة أمن الفضاء الإلكتروني، وهندسة البرمجيات بنسبة تدريب عملي تتراوح ما بين 80-85% من المنهاج الدراسي. وقال البروفيسور حمدي الشيباني عميد كلية الهندسة في جامعة أبوظبي: «يُعتبر التطبيق العملي وإجراء التجارب جزءاً أساسياً من المنظومة التعليمية، حيث يوفر للطلبة الفرصة لتعزيز مهارات حل المشكلات والتفكير الناقد لديهم من خلال تجربة ما قد تعلموه في القاعات الصفية ووضعه موضع التطبيق في بيئة أكاديمية تتيح لأعضاء الهيئة التدريسية تقديم التوصيات والملاحظات المناسبة للطلبة».

وتعتبر وحدة خط التبريد في قسم الهندسة الميكانيكية بالجامعة منشأة فريدة من نوعها مصممة لدراسة تبريد المعادن (الصلب والألومنيوم وغيرها) وتحسين خواصها الميكانيكية.

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