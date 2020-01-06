سارة الأميري تشيد بمنظومة التدريب على تطبيقات الذكاء الاصطناعي

أبوظبي (وام)

أشادت معالي سارة الأميري وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة رئيسة مجلس علماء الإمارات، بمنظومة العمل في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني ممثلا في معهد التكنولوجيا التطبيقية وإضافة التدريب على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتركيز في مشاريع التخرج على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كما أشادت بمستوى مجندي الخدمة الوطنية المنتسبين نتيجة للمنهاج المتميز الذي نفذه مركز الخبرات و«بوليتكنك أبوظبي»، ما منح مجندي الخدمة الوطنية الكثير من الخبرات والمهارات المتخصصة في الفضاء الإلكتروني والبرمجة والشبكات وتعلم الآلة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يساهم في تخريج الكفاءات المواطنة المتميزة.

وتفقدت معالي سارة الأميري الدفعة الخامسة من برنامج بناء المهارات الإلكترونية الذي ينفذه مركز أبوظبي للخبرات «مركز الخبرات» وبوليتكنك أبوظبي التابعين لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، بالتعاون مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، تنفيذاً للاتفاقية التي أبرمها الجانبان مؤخراً بشأن التعاون في مجال التدريب والتطوير المهني لمجندي الخدمة الوطنية وإعدادهم في بناء المهارات بمختلف مجالاتها الفنية والإلكترونية.

رافق معاليها خلال الجولة عدد من كبار ضباط هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، والمهندس عبدالرحمن آل علي مدير مركز الخبرات بالإنابة وعدد من مسؤولي معهد التكنولوجيا التطبيقية وبوليتكنك أبوظبي.

وشهدت معاليها والوفد المرافق جانباً من البرامج واطلعوا على نبذة عن المشاريع التي سيعمل عليها طلبة الدفعة الخامسة لبرنامج بناء المهارات الإلكترونية لتنضم إلى نخبة المشاريع التي أتمتها الدفعات السابقة في البرنامج والتي تغطي العديد من المجالات التي تخدم هيئة الخدمة والوطنية من ناحية ومن ناحية أشمل القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام البرمجيات الإلكترونية الحديثة والمميزة التي تأتي في طليعتها الأنظمة والبرامج الذكية وأنظمة الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي التي ستسهم بشكل فعال في المجالات الأمنية والصحية والتدريبية والإدارية والتوعوية لمنتسبي الخدمة الوطنية والقوات المسلحة.

ومن جهته أوضح المهندس عبدالرحمن آل علي مدير مركز الخبرات بالإنابة في معهد التكنولوجيا التطبيقية التابع له «أبوظبي التقني» أن مركز الخبرات وبوليتكنك أبوظبي اضطلعا بمهام كبيرة في هذا البرنامج.

وقاما بالتعاون مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية وشركائها بوضع برنامج بمخرجات تعليمية ومهارات إلكترونية تساهم في رفع الوعي الأمني التقني لدى شريحة مهمة في المجتمع موائمة مع خطة أبوظبي 2030 وخطوة لتعزيز الفكر لدى المنتسبين باتجاه الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة من خلال تعاون استراتيجي بنّاء يحدث للمرة الأولى.

تدريب 20 مجنداً

يقوم فريق متخصص في هندسة تكنولوجيا أمن المعلومات في بوليتكنك أبوظبي بتدريب 20 مجنداً من الخدمة الوطنية على المهارات الإلكترونية وبتقييم مستمر يومي وأسبوعي إضافة إلى عقد امتحانات للحصول على شهادات مهنية دولية مثل شهادة «سيسكو» و«كومبيتيا»، حيث يعمل المركز وفق معايير دولية وممارسات تتوافق مع متطلبات سوق العمل ووفق استراتيجية وطنية عميقة الأهداف حيث يستخدم أحدث التقنيات والوسائل لتمكين المواطنين من بناء قدراتهم وفق أعلى المعايير العالمية، مما سيزيد الوعي الإلكتروني لدى فئة الشباب والذي بدورهم سينقلون هذا الوعي للمجتمع.

وللقيادة العامة للقوات المسلحة ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية الدور الكبير في نشر هذه الثقافة التي باتت ضرورية في عصر التكنولوجيا والنهضة البشرية المواطنة.