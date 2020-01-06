«مالية الوطني» تستكمل مناقشة «المعاشات»

دبي (الاتحاد)

استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، مناقشة موضوع «سياسية الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية»، وذلك خلال اجتماعها الرابع من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ 17، الذي عقدته بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة.

حضر الاجتماع ميره سلطان السويدي عضو ومقررة اللجنة، والأعضاء طارق حميد مطر الطاير وعائشة رضا البيرق، وأسامه أحمد عبدالله الشعفار، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد علي المهيري.

وقال سعيد راشد العابدي إن اللجنة استكملت مناقشة هذا الموضوع الذي تم إحالته إلى اللجنة في الجلسة الأولى بتاريخ 14 نوفمبر، وهو من الموضوعات المتبقية من الفصل التشريعي الـ16، حيث تم اعتماد ومناقشة تقريرها حول الموضوع الذي يتضمن العديد من التوصيات التي تصب في مصلحة المواطن، وذلك تمهيداً لرفعه للمجلس الوطني الاتحادي لمناقشته في جلساته القادمة واعتماده.

وأكد العابدي أن الموضوع يهم شريحة واسعة من المواطنين خاصة المتقاعدين، حيث تم مناقشة الموضوع ضمن محاور عدة وهي: جهود الهيئة في تطوير سياسات النظام التأميني في إطار نصوص تشريعية محددة، والقواعد والإجراءات المتبعة في احتساب مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي للمشتركين، وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة لأصحاب الحقوق التأمينية من مشتركين ومتقاعدين ومستفيدين.

وأكد رئيس اللجنة أن المجلس الوطني الاتحادي يحرص على تقديم أفضل أداء برلماني في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته التشريعية والرقابية وذلك تماشياً مع توجهات وتطلعات القيادة الرشيدة، ورؤيتها المستقبلية واستراتيجيتها خلال السنوات المقبلة، التي تسعى إلى إسعاد المواطنين، وتحقيق أعلى المراكز والمؤشرات التنافسية العالمية.