«شؤون القصر» في أبوظبي تطلق مبادرة التحدي الرياضية

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أطلقت مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر في أبوظبي أمس، مبادرة التحدي الرياضية لموظفي المؤسسة تحت عنوان «عام جديد تحقيقاً لهدف استراتيجي لحكومة أبوظبي» كأول مبادرة في عام 2020 لجعل الرياضة ثقافة مجتمع وأسلوب حياة ونهج للتمتع بصحة طيبة لممارسة العمل.

وأكد راشد عتيق الهاملي مدير عام مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر في أبوظبي، أن مبادرة التحدي الرياضية لموظفي المؤسسة، تأتي تعزيزا لثقافة اللياقة البدنية وممارسة الرياضة بشكل دائم واتباع أسلوب صحي جديد، تعزيزاً لجودة حياة المجتمع لمواطني ومقيمي الإمارة، الأمر الذي يعكس الاهتمام الأمثل بالإنسان، ورسالة بأن المدن العصرية والأفضل في العالم هي تلك التي تضع سكانها في قلب اهتماماتها. لافتا إلى أنه مهما بلغ التقدم والازدهار والرقي وذكاء الإنسان، فإن ذلك لا معنى له دون أن يتمتع الإنسان بصحة جيدة ليستمتع بالبيئة والمحيط الذي يعيش فيه.

وتابع: حرصنا في مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر في أبوظبي، لحظة إطلاق هذه المبادرة أن نعكس صورة حقيقية لأسرة تعيش أجواء الرياضة العامة واللياقة البدنية من خلال الممارسة الرياضية اليومية في حياة المجتمع التي تتماشى من نهج وأهداف القيادة الرشيدة، لنسهم في تحقيق أهداف المبادرة ليكون موظفو المؤسسة أكثر نشاطا وحيوية في العطاء والأداء طوال العام.

وأضاف الهاملي: إن المبادرة تعد امتداداً للقدوة التي تمثلها القيادة الرشيدة كل يوم، وإطلاق المبادرة، ما هو إلا انعكاس للنموذج الرياضي والحضاري الذي سيقدمه الموظفون كل يوم لجعل الحياة أكثر جمالاً وحيوية.

وتابع: إن المبادرة الطموحة ستسهم في ترسيخ ثقافة الرياضة واللياقة البدنية، والالتزام باتباع أسلوب حياة صحي. كما أن التحدي يساعد في تبني أفراد المجتمع أسلوب حياة صحي كجزء من حياتهم اليومية.

تغيير السلوك

قال راشد عتيق الهامل: «نسعى لتغيير السلوك الروتيني للجمهور، وهو الحاجة إلى شعور الشخص بأن الأمر يتعلق به ومخصص له، حيث إن المبادرة، تعد صياغة لبرنامج اللياقة البدنية الخاص بكل فرد وفق الجدول اليومي الذي يمارس فيه الرياضة في حياته. وأضاف، نسعى إلى رفع نسبة ممارسي الرياضة والنشاط البدني بين مختلف فئات المجتمع، ما يسهم في تشجيع الجميع على ممارسة الرياضة للتمتع بصحة ونشاط وحيوية، لافتا إلى أن ذلك يجسد قيمة التحدي وأهدافه السامية والرامي، إلى خدمة أفراد المجتمع للتمتع بصحة ولياقة بدنية سليمة. وأكد مدير عام مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر في أبوظبي، أن مبادرة التحدي الرياضية ليست هواية بل يجب أن تكون ثقافة لجميع أفراد المجتمع، للاستمتاع بأساليب وطرق جديد لتعزيز مستويات لياقتهم البدنية، ما يساعد في اتباع مسار التطور البدني لأفراد المجتمع، الأمر الذي يسهم في جعل الفرد الأكثر نشاطاً وحيوية وصحة وسعادة وعطاء في حياته».