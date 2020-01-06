«ديوا» تطلع على تجربة أصحاب الهمم

دبي (الاتحاد) استقبلت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمجلس أصحاب الهمم وفداً من هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، للتعرف على تجربتها في مجال التوظيف الدامج لأصحاب الهمم.

وقدمت الدكتورة مريم أحمد الشبيبي، عضو مجلس أصحاب الهمم شرحاً مفصلاً حول تجربة شرطة دبي في استقطاب أصحاب الهمم للعمل في مختلف الوظائف، مستعرضة استراتيجية أصحاب الهمم بشرطة دبي 2016/‏2021، وأهدافها ومحاورها والمبادرات التي تتضمنها، خاصة مبادرة «رواد».

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