«التربية» تعتمد جائزة «محمد بن حم» للعمل التطوعي في المدارس

العين (الاتحاد)

اعتمدت وزارة التربية والتعليم «جائزة محمد بن حم» كأحد الجوائز الداعمة والمحفزة للعمل التطوعي والمجتمعي، وتشمل الجائزة في موسمها الأول فئة المؤسسات التعليمية، والتي تتاح المشاركة فيها لكافة المدارس والجامعات على مستوى الدولة وفق مجموعة من المعايير المحددة، والتي تتمركز حول دعم أنشطة التطوع، حيث خصصت ثلاث جوائز مادية للمؤسسات الفائزة، وفئات الأفراد، والتي تشتمل على الطلاب ومشرفي المناطق التعليمية ومشرفي المدارس وأولياء الأمور.

وقالت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الأنشطة: تهتم الدولة ببرامج التطوع والعمل الإنساني، ونعمل جاهدين للتطوير في العمل التطوعي ليتواكب مع المجالات التي تخدم المجتمع مستقبلاً وتناسب الأجيال القادمة ومع بداية 2020 واستعدادنا للعام الخمسين لابد أن نركز علي المسارات المستحدثة في التطوع وهذا ما تم التركيز عليه في معايير الجائزة، حيث استهدفت جميع المجالات التطوعية مع التركيز علي التطوع التخصصي وفتح المجال للجهات والمؤسسات للتنافس في مجال دعم التطوع التخصصي لتطوير مهارات المتطوعين، ومدهم بالمعارف والخبرات التي تؤهلهم للعمل التطوعي التخصصي، كما تشمل الجائزة مجموعة من الفئات التي تستحق التقدير والاهتمام، والتي تعمل بجهد طوال العام لدعم برامج التطوع في البيئة المدرسية، مثل منسقي التطوع علي مستوي النطاق ومشرفي التطوع بالمدارس، وتهتم الجائزة بدور الأسرة من خلال فئة أولياء الأمور تمنح الجائزة الفائزين شارات كشافة المدرسة الإماراتية في مجال التطوع، وهي مصنفة حسب المراكز التي يحصل عليها المشاركون، وتوقعت الوزارة أن تحدث الجائزة نتائج على الميدان من خلال التنافس الإيجابي للوصول للمراكز الأولى والشارات الذهبية.

من جانبه، قال الدكتور بخيت بن سالم العامري رئيس مجلس أمناء الجائزة: إن الجائزة تدعم العمل التطوعي، وستشمل في موسمها الأول فئة المؤسسات التعليمية، والتي تتاح المشاركة فيها لكافة المدارس والجامعات على مستوى الدولة وفق مجموعة من المعايير المحددة، والتي تتمركز حول دعم أنشطة التطوع، وتم تخصيص ثلاث جوائز مادية للمؤسسات الفائزة، وفئات الأفراد، والتي تشتمل على الطلاب ومشرفي المناطق التعليمية ومشرفي المدارس وأولياء الأمور.

وأوضح أن تقديم ملفات الجائزة وفق مجموعة من المعايير المحددة يبدأ في فبراير 2020 ثم تبدأ بعدها مرحلة المقابلات للملفات المتميزة في مارس، ويتم التكريم خلال أبريل 2020.

ودعا كافة أفراد المجتمع المحلي إلى الانخراط في الأنشطة التطوعية، مشيراً إلى دور التطوع الكبير في تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، موضحاً أن الدورة الثانية من الجائزة ستشمل العديد من الفئات خارج نطاق المؤسسات التعليمية.