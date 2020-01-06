محمد بن راشد: تعديل مدة تأشيرة السياحة إلى 5 سنوات

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم الاثنين، تعديل مدة تأشيرة السياحة إلى 5 سنوات متعددة الاستخدام.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «اعتمدنا اليوم تغيير نظام التأشيرات السياحية في الدولة.. لتكون مدة تأشيرة السياحة خمسة أعوام متعددة الاستخدام.. لكافة الجنسيات.. نستقبل أكثر من 21 مليون سائح سنوياً وهدفنا ترسيخ الدولة كوجهة سياحية عالمية رئيسية».

وأضاف سموه «ترأست الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في العام الجديد... استعرضنا إنجازات سنة مضت.. وخطتنا لسنة جديدة هلّت.. عام 2020 سيكون عاماً مختلفاً لأنه عام الاستعداد للخمسين.. العام الذي نصمم فيه إمارات المستقبل».

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