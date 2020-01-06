الامارات | وفاة طفلة مواطنة دهساً أمام فندق في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طفلة مواطنة دهساً أمام فندق في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفيت طفلة إماراتية تبلغ من العمر عامين دهساً تحت عجلات سيارة يقودها خليجي أمام أحد الفنادق في دبي الأول من أمس بحسب مساعد القائد العام لشرطة دبي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، الذي قال لـ«الإمارات اليوم» إن شرطة دبي حرصت على اتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً، معرباً عن أسفه وتعازيه لأسرة الطفلة.

من جهته قال مدير مركز شرطة بر دبي، العميد عبدالله خادم المعصم، لـ«الإمارات اليوم» إن الواقعة حدثت في نحو الساعة الواحدة ظهر أول من أمس (الأحد) حين كانت الطفلة برفقة ذويها في أحد الفنادق، ثم خرجت فجأة من المدخل إلى الشارع المقابل للفندق، ولم ينتبه إليه السائق لعدم وجود مسافة كافية سواء لملاحظتها أو تفاديها، فدهستها السيارة.

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وأضاف أنه تم نقل الطفلة مباشرة إلى المستشفى لكنها توفيت أثناء محاولة إسعافها متأثرة بالإصابات التي لحقت بها، لافتاً إلى إتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من قبل شرطة دبي لنقل جثمان الطفلة إلى الإمارة التي تسكن فيها أسرتها.

وأكد ضرورة انتباه الأسر إلى أطفالهم خصوصاً بالقرب من المداخل المؤدية إلى الشوارع أو في المناطق ذات الكثافة المرورية مثل محيط المدارس، لأن حجم الطفل يحول دون ملاحظته غالباً، لذا يجب أن يكون هناك مرافق للطفل عند تحركه، والإمساك به جيداً، إذ لا يدرك الأطفال مخاطر تلك التصرفات، ويميلون بطبيعتهم إلى الحركة والانطلاق.