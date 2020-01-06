الامارات | بالصور.. تعرّف إلى "رادار" ضبط مخالفة "مسافة الأمان" في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. تعرّف إلى "رادار" ضبط مخالفة "مسافة الأمان" في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بأنه لا توجد "رادارات" محددة تم تخصيصها لضبط مخالفة "عدم ترك مسافة آمنة بين المركبات"، موضحة أنه تم تزويد وتفعيل التقنيات اللازمة المعنية بالضبط الآلي لهذه المخالفة، في مختلف "الرادارات" من نوع "البرج" المنتشرة في الطرق الرئيسة والشوارع الفرعية والجانبية بأبوظبي.

وحذّرت من أن السلوكيات السلبية التي يرتكبها بعض السائقين بالاقتراب الشديد من المركبة الأماميّة، غالباً ما تؤدي إلى إرباك السائقين وإجبارهم على الخروج من مسارهم مما يشكل خطورة بالغة يسفر عنها وقوع حوادث مرورية جسيمة.

وكانت شرطة أبوظبي أعلنت صباح اليوم، بدء تفعيل الضبط الآلي للسائقين غير الملتزمين بترك مسافة كافية بين مركباتهم والمركبات الأمامية على الطرق، اعتباراً من 15 يناير الجاري، موضحة أنه سيتم ضبط المخالفين من خلال المنظومة الذكية وأجهزة "الرادارات" الثابتة.