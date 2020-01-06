الامارات | أوروبية تغفو في "تاكسي" فتجد السائق جالساً على ركبتيها

شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبية تغفو في "تاكسي" فتجد السائق جالساً على ركبتيها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غفت راكبة أوربية أثناء وجودها في سيارة أجرة تقلها من مدينة دبي للإعلام إلى منزلها، واستيقظت لتجد سائق التاكسي يجلس بركبتيه على ركبتيها ويتحرش بها ما أصابها بصدمة، فصرخت فيه ونهرته وتم إبلاغ شرطة دبي التي ضبطته وأحالته إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب جناية هتك العرض بالإكراه.

وأفادت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة بأنها استقلت سيارة أجرة من منطقة دبي للإعلام مساء الأول من نوفمبر الماضي وجلست إلى جوار السائق، ثم غفت، وفوجئت بالمركبة متوقفة في منطقة تحت الإنشاء بالقرب من مقر سكنها وكان المكان موحشاً، وفتح السائق بابها ووضع ركبته على ركبتيها وتحرش بها بلمس مناطق حساسة من جسدها ومحاولة تقبيلها، فلم تتمالك نفسها ودفعته ونهرته، فتوقف وترجل وعاد إلى كرسيه ثم أوصلها إلى مقر سكنها، وبادرت من جانبها بإبلاغ الجهة المسؤولة عنها التي أبلغت الشرطة بدورها.

من جهته قال شاهد من شرطة دبي إنه قام بتحرير البلاغ، وتم إدراج اسم المتهم والقبض عليه، وبسؤاله ادعى أن الراكبة تصرفت بلطف معه ما أثار غريزته، وحين خلدت إلى النوم أوقف عمل الكاميرا الموجودة في مقصورة المركبة، وتوجه إلى طريق مظلم وتحرش بها، فاستيقظت وصرخت فيه ما دفعه إلى التراجع وقام بتهدئتها وأوصلها إلى المكان الذي تسكن به.