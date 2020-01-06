كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| انطلاق معرض واحة السجاد دبي 2020
افتتحت يوم أمس الدورة الخامسة والعشرين لمعرض واحة السجاد 2020 المقام في مارينا ميناء راشد ويستمر خلال الفترة من 5 يناير إلى 16 فبراير 2020.
ويتزامن المعرض مع فعاليات مهرجان دبي للتسوق 2020، إذ يُقام الحدث تحت شعار ( 25 عاماً من التميز) ومرور ربع قرن على افتتاحه، حيث تحتفل جمارك دبي هذا العام باليوبيل الفضي لمعرض واحة السجاد.
ويمكن لزوار المعرض العثور على مجموعة من متاجر السجاد المختلفة لزيارتها، بالإضافة إلى العديد من ورش العمل والعديد من المنصات الإعلامية التي تتحدث عن تاريخ صناعة السجاد في جميع أنحاء المنطقة، بحسب غلف نيوز.
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