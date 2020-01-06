الامارات | حميد النعيمي يصدر قانوناً بشأن الجريدة الرسمية لإمارة عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن حميد النعيمي يصدر قانوناً بشأن الجريدة الرسمية لإمارة عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان القانون رقم /2/ لسنة 2019 في شأن الجريدة الرسمية لإمارة عجمان ويعمل به اعتبارا من تاريخ الأول من يناير 2020 وينشر في الجريدة الرسمية.

وخول القانون في مواده الإدارة المركزية للشؤون القانونية لحكومة عجمان بتحديد ضوابط وقواعد ما ينشر في الجريدة الرسمية ومواعيد إصدارها وتوزيعها ورقيا أو إلكترونيا وتحميلها عبر التطبيقات الذكية.

وأتاح القانون للكافة وبدون مقابل الاطلاع على الجريدة الرسمية عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيقات الذكية دون قيد أو شرط وكذلك التحميل المجاني لمحتوياتها.

وألغى القانون الجديد القرار الأميري رقم /3/ لسنة 2015 في شأن الجريدة الرسمية لإمارة عجمان كما يلغى أي نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.