شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. عجمان تكرم مسيرة موزع صحف استمرت 33 عاماً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودعت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان موزع الصحف عبد الرحمن الذي عرف بحبه لعمله وقرر العودة لبلاده بعد 33 عاما قضاها في توزيع الصحف، وعرف بابتسامته التي كان يوزعها على الموظفين داخل الأقسام قبل أن يوزع الجرائد بحسب العاملين فيها .
وأكدت بلدية عجمان أنها ودعت العامل عبد الرحمن وقبلت استقالته بسبب إصابة في قدمه التي خذلته ليكون غير قادر على إكمال مسيرة العطاء التي بدأها قبل نحو 33 عام، مشيرة إلى أن عبد الرحمن ودع جميع الإدارات والأقسام بابتسامة، وهي بدورها ودعته بتكريم خاص لتفانيه بالعمل، وتمنت له حياة سعيدة في بلاده حافلة بالمحبة والسرور.
شاهد الفيديو:
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | بالفيديو.. عجمان تكرم مسيرة موزع صحف استمرت 33 عاماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.