كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أيام الشندغة مهرجان جديد في دبي

ستكون منطقة الشندغة التاريخية في دبي على موعد مع إطلاق مهرجان جديد ثقافي لمدة عشرة أيام في نهاية هذا الأسبوع.

وسيروي المهرجان الذي ينطلق يوم 9 يناير تاريخ دبي القديم ويروج للتراث التقليدي للإمارة.

وسيتم الاحتفال بالثقافة الإماراتية في جميع أنحاء حي الشندغة، بما في ذلك متحف الشندغة وبيت العطور ومركز الوثائق التاريخية ومتحف ساروق الحديد الأثري ومنطقة الواجهة البحرية في دبي القديمة.

وشهدت المنطقة مؤخراً عملية تجديد وسيصادف المهرجان الدورة الخامسة والعشرين من مهرجان دبي للتسوق.

Advertisements

وكانت المنطقة أيضا مقر الأسرة الحاكمة في الأصل، وبين عامي 1912 و 1958، كانت المنطقة موطن حاكم دبي لتلك الفترة، صاحب السمو الشيخ سعيد آل مكتوم.

وقالت هالة بدري المديرة العامة لـهيئة دبي للثقافة والفنون: “يلقي هذا المهرجان الضوء على الثقافة والتراث المحلي بطريقة جديدة. كما يتيح للجيل الشاب إقامة رابط بين العصر الحالي والعصور القديمة، من خلال فهم الجوانب المهمة والقيم المتعلقة بتاريخ دبي “.

وتنظم هيئة دبي للثقافة والفنون هذا الحدث، الذي سيشمل مجموعة من الأنشطة الثقافية والترفيهية، بالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري (DTCM)، بدعم من شريك التنقل Careem، بحسب esquireme.