كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن هل هذا الوقت الأمثل لشراء العقارات في دبي؟

قالت Fidu Properties، إحدى الشركات الصينية الرائدة في سوق العقارات في الإمارات، إن الوقت الآن هو أفضل وقت للاستثمار في قطاع العقارات بدبي، بالنظر إلى مستويات الأسعار الحالية والخيارات المربحة المعروضة.

وتشعر الشركة أن الأسعار قد وصلت إلى أدنى مستوياتها وأصبحت على قدم المساواة أو أقل مما كانت عليه في عام 2005 عندما بدأ سوق التملك الحر في الإمارة.

وفي سوق دبي السكني الحالي، أصبح الملاك أكثر مرونة من أي وقت مضى عندما يتعلق الأمر بنقاط الأسعار أو فترات الإيجار، أو تحديد شروط الدفع، والتي يمكن لأي مستأجر أن يطمح إليها.

ومن منظور المطورين، يمكنهم توقع عائدات تتراوح بين 7 إلى 9 في المائة في قطاع السوق المتوسطة، وعلى الرغم من التصحيحات، فإن الإيجارات لا تزال مرتفعة، ولا تزال دبي بحاجة إلى حوالي 30،000 إلى 40،000 منزل جديد كل عام وفقًا لتقديرات الصناعة.

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ومن وجهة نظر المستثمر، يقدم المطورون حوافز كبيرة لجذب مشتري العقارات مع تفضيلات متزايدة للشراء بدلاً من الاستئجار هذه الأيام ، من خلال خطط سداد طويلة الأجل مريحة تتراوح مدتها من 5 إلى 10 سنوات وحتى 15 عامًا.

ويدرك المطورون هذا الاتجاه والحاجة إلى جذب المستأجرين إلى الاستثمار في العقارات وبالتالي تقديم خطط دفع مناسبة لهم وخالية من المتاعب. وبالنسبة للمستثمرين، من المنطقي تمامًا الاستثمار في منطقة توفر أعلى عائد على الاستثمارات.

علاوة على ذلك، مع وضع وكالة تنظيم العقارات (RERA) أيضًا اللوائح الداعمة، ستتحسن الأمور من الآن فصاعدًا، وتقوم مؤسسة التنظيم العقاري بتنظيم السوق ودفع المشروعات، ويمكن الاستفادة من هذا بشكل مناسب في ضوء المزيج الواسع للمشاريع المعروضة.

ويقوم الملاك في الوقت نفسه بترقية عقاراتهم لجعلها تبرز مقابل الوحدات المماثلة الأخرى وتقدم أسعارًا شاملة للمفروشات لجعلها مربحة للمشترين، بحسب TradeArabia.