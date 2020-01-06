الامارات | «الأرصاد»: أمطار وانخفاض ملحوظ في الحرارة اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: أمطار وانخفاض ملحوظ في الحرارة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون طقس اليوم، غائماً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع فرصة لسقوط الأمطار، خصوصاً على المناطق الشمالية والشرقية نهاراً، مشيراً إلى أنه سيطرأ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، نتيجة تعرض البلاد لامتداد منخفض جوي سطحي، يتزامن مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على تشكيل السحب من جهة الغرب، تتخللها بعض السحب الركامية.

وأوضح المركز أن الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، تكون قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، خصوصاً على البحر، وتراوح سرعتها من 25 إلى 40 كم/‏‏‏س، تصل إلى 55 كم/‏‏‏س على البحر الذي يكون مضطرب الموج شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي، ومضطرب الموج في بحر عمان.

Advertisements

وأشار المركز إلى أن الطقس غداً سيصبح صحواً إلى غائم جزئياً، خصوصاً على السواحل والجزر، على أن تزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل وحتى صباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف، منوهاً إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية، نشطة السرعة صباحاً على البحر، تصبح معتدلة السرعة بوجه عام، وسرعتها تراوح من 18 إلى 30 كم/‏‏‏س، تصل إلى 40 كم/‏‏‏س، على البحر الذي يكون مضطرب الموج صباحاً، يصبح متوسط الموج إلى خفيف في الخليج العربي، وفي بحر عمان.

وذكر أن طقس الأربعاء سيظل صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، يصبح غائماً ليلاً، خصوصاً على البحر والجزر، فيما تكون الرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً، لتراوح سرعتها من 16 إلى 26 كم/‏‏‏س، تصل إلى 36 كم/‏‏‏س على البحر الذي يكون متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون طقس الخميس المقبل، غائماً جزئياً بوجه عام، يصبح غائماً بعد الظهر، مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً مع السحب، لتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/‏‏‏س، تصل إلى 45 كم/‏‏‏س على البحر الذي يكون متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي، وخفيف الموج إلى متوسط في بحر عمان.