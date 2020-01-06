الامارات | «البيئة»: 4 إجراءات سلامة لمنع التسمم بالمبيدات

شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: 4 إجراءات سلامة لمنع التسمم بالمبيدات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت وزارة التغير المناخي والبيئة أربعة إجراءات سلامة يتعين اتخاذها لمنع التسمم بالمبيدات الحشرية المستخدمة في مكافحة البعوض، وذلك ضمن حملة إرشادية أطلقتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة «خلال فترة تنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة البعوض، الذي يستمر حتى 20 مارس المقبل، ننصحكم بتجنب استنشاق الأبخرة الناتجة عن عملية الرش، مع الحرص على إبعاد الأطفال والحيوانات الأليفة عند عملية رش المبيدات الحشرية لمدة 24 ساعة، وفي حالة ملامسة المبيد للجلد، يجب التخلص من الملابس التي تعرضت للمبيد فوراً، وغسل الجلد بالماء»، مطالبة بغسل الخضراوات والفواكه جيداً قبل الأكل، للتخلص من متبقيات المبيدات.

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وأشارت الوزارة إلى أنها أرسلت فرقاً مختصة لرش المبيدات الآمنة والمعتمدة من قبل الوزارة بمختلف المواقع في أنحاء الإمارات كافة، وذلك في إطار جهودها للحفاظ على البيئة والسلامة العامة، موضحة أن بإمكان الجمهور التعرف إلى أعضاء فريق البرنامج الوطني لمكافحة البعوض من خلال الزي المميز، الذي يحمل شعار الوزارة، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وبلدية دبي، ومركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير).

وحدد قرار مجلس الوزراء رقم 27 في شأن تنظيم تداول مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة شروطاً وضوابط لاستخدام تلك المبيدات، ومنها اتباع الإرشادات والبيانات والتعليمات الموضحة على العبوة، وأن يكون جميع العاملين على دراية تامة بالمعلومات المتعلقة بجميع المبيدات، من حيث نسب التخفيف أو الامتزاج ومعدلات الاستخدام، وكيفية استخدامها بطريقة آمنة.

كما اشترط القرار أن يكون جميع العاملين على دراية بمدى سمية هذه المركبات، وعدم رش المبيد بعكس اتجاه الريح، وأن يرتدوا الملابس الوقائية الكاملة، مع مراعاة أن تغطي كامل الجسم، إلى جانب حذاء طويل الساق، وقبعة، وقفاز مطاطي أو بلاستيكي، وقناع واقٍ أو نظارات لحماية العيون، وكمامة.