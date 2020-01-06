الامارات | «دبي الطبية» ترخص مسمى «استشاري الرضاعة»

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي الطبية» ترخص مسمى «استشاري الرضاعة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مدينة دبي الطبية عن تقديمها مسمى «استشاري الرضاعة» الجديد ضمن لائحة التراخيص المحدثة الجديدة، وذلك بهدف توسيع نطاق التخصصات الطبية المطلوبة في المدينة.

وضمن المسمى الجديد - الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة الحرة بمدينة دبي الطبية - يمكن لأخصائيي الرعاية الصحية، الذين أنهوا درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات المعتمدة في تخصصات الطب وطب الأسنان والصيدلة والقبالة والتمريض والعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والتغذية والتنحيف، أن يتقدموا للترخيص الجديد في مدينة دبي الطبية.

وقال رئيس القطاع التنظيمي لسلطة مدينة دبي الطبية، الدكتور رمضان البلوشي، إن «المسمى الجديد يأتي ضمن سلسلة التخصصات التي تستحدثها وتوفرها مدينة دبي الطبية لزيادة الطلب على مثل هذه التخصصات لخدمة القطاع الطبي في المدينة، ورفده بالتخصصات المطلوبة»، لافتاً إلى أنه بتقديم هذا المسمى سيكون حاملو الترخيص قادرين على تحسين وتطوير المعرفة بموضوعات الرضاعة في القطاع الصحي، وفي المجتمعات التي نخدمها.

وتتماشى متطلبات الترخيص الجديد مع الممارسات العالمية والشهادات الدولية المعترف بها في هذا المجال.

Advertisements

ويشترط في المتقدمين للمسمى الجديد إنهاؤهم 90 ساعة في التعليم الخاص بموضوعات الرضاعة أو الرضاعة الطبيعية من أحد البرامج الأكاديمية المتخصصة في الرضاعة، إضافة إلى خبرة لا تقل عن سنتين في تقديم الاستشارة في مجال الرضاعة في بيئة سريرية.

وتتيح مدينة دبي الطبية خياراً آخر للحصول على المسمى الجديد، وهو الحصول على شهادة الاستشاري الدولي للرضاعة الطبيعية من المجلس الدولي لاستشاريي الرضاعة البشرية الطبيعية، إلى جانب خبرة لا تقل عن سنتين في تقديم الاستشارة في مجال الرضاعة في بيئة سريرية.

وينضم المسمى الجديد إلى جانب جملة من المسميات والتخصصات المستحدثة في مدينة دبي الطبية، التي تمت إضافتها إلى اللائحة الجديدة، أخيراً.