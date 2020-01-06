الامارات | «الداخلية» تطلق حملة التوعية المرورية الموحدة الأولى لـ 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تطلق حملة التوعية المرورية الموحدة الأولى لـ 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت وزارة الداخلية، ممثلة في مجلس المرور الاتحادي، حملة التوعية المرورية الأولى لعام 2020، تحت شعار «للمشاة حق في عبور الطريق»، ضمن مبادرات قطاع المرور، لتحسين السلامة على الطرق وتحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية، اعتباراً من الأول من يناير الجاري، وتستمر ثلاثة أشهر، للوصول إلى ثلاث وفيات لكل 100 ألف من السكان بحلول عام 2021.

وتجسد الحملة استراتيجية وزارة الداخلية لجعل الطرق أكثر أماناً لجميع مستخدمي الطريق، ونشر الوعي المروري بهدف توعية كل أفراد المجتمع.

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وقال مساعد القائد العام لشؤون العمليات رئيس مجلس المرور الاتحادي، اللواء محمد سيف الزفين، إن «الحملة تأتي ضمن سلسلة من الحملات الرئيسة لوزارة الداخلية هذا العام على مستوى الدولة، بهدف الحفاظ على أمن وسلامة مستخدمي الطريق، وانطلاقاً من توجيهات القيادة الشرطية، لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية للجميع، وتعزيز السلامة المرورية، والحد من الحوادث المرورية وحالات الدهس».

وأضاف أن عبور المشاة من الأماكن غير المخصصة للعبور، يترتب عليه غرامة مالية قدرها 400 درهم، ومخالفة عدم إعطاء الأولوية لعبور المشاة من الأماكن المخصصة لهم، تترتب عليها غرامة مالية قدرها 500 درهم وست نقاط مرورية، لافتاً إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من التوعية والإرشاد لمستخدمي الطريق، ومن هذا المنطلق لابد من خلق نوع من الوعي لدى سائقي المركبات بأهمية المحافظة على سلامة المشاة والتزامهم بقواعد السير والمرور وذلك ضماناً وحفاظاً على سلامتهم، وألا يعرضوا المشاة للخطر والتوقف عند اللزوم، وذلك لتجنب إزعاج أو إصابة أي مستخدم للطريق، وإعطاء الأولوية لعبور المشاة، بالإضافة إلى ضرورة التزام المشاة بالعبور من الأماكن المخصصة لهم.

وأكد اللواء الزفين أهمية خلق نوع من الوعي لدى سائقي المركبات وضرورة المحافظة على سلامة المشاة، والتزامهم بأنظمة وقواعد السير والمرور حفاظاً على سلامتهم، وحتى لا يعرضوا سلامة المشاة للخطر، والتوقف عند اللزوم لتجنب إصابة أي مستخدم للطريق.