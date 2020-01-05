حمدان بن زايد: تحدٍ جديد وإنجاز يضاف لسجلات الإمارات

أبوظبي (الاتحاد) قال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، إن توقيع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على القطعة الأخيرة من الهيكل الخارجي لمسبار الأمل، تدخل الإمارات في تحدٍ جديد وإنجاز آخر يضاف لسجلاتها.

وأوضح سموه في تغريدة على موقع «تويتر»: «بتوقيع الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد على القطعة الأخيرة من الهيكل الخارجي لمسبار الأمل تدخل الإمارات في تحدي جديد وإنجاز آخر يضاف لسجلاتها، مسبار الأمل لاكتشاف المريخ نقلة مهمة إلى عصر من التطور العلمي والمعرفي، ومبادرة نوعية بكفاءات وطنية وأفضل استثمار للشباب العربي».

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