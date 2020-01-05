الفلاسي: يحمل آمال الشباب بمستقبل مزدهر

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، أن مسبار الأمل سيحمل معه عند انطلاق رحلته إلى كوكب المريخ آمال الشباب الإماراتي والعربي بمستقبل مزدهر مبني على العلم والمعرفة.

وقال الفلاسي: «إن توقيع سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على هذه القطعة، ما هو إلا رسالة بأن طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة تتجاوز الأرض لتصل إلى المريخ، وتأكيد على النجاحات التي حققتها منذ بداية مسيرة الاتحاد، وأنها قادرة على المنافسة في شتى المجالات، وهي ترسخ ريادتها وتقدمها العلمي اليوم من خلال قطاع الفضاء».

وأشاد الفلاسي بالدعم غير المحدود الذي قدمته القيادة الرشيدة لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ منذ الإعلان الطموح عن دخول السباق العالمي لاستكشاف الكوكب الأحمر، إلى توفير الموارد والبنية التحتية الأكثر تقدماً، ودعم الكفاءات والمهندسين الشباب من مواطني الدولة الذين سهروا على هذا المشروع متسلحين بالقدرات العلمية التي سعوا للحصول عليها بهدف التميز وتقديم ما لديه لرفع راية الوطن في مختلف المحافل العالمية، معتبراً أن هذا الدعم كان له الفضل الأكبر في الوصول لهذه اللحظة التاريخية.

ودعا الفلاسي، بهذه المناسبة، الشباب الإماراتي والعربي إلى مواصلة مسيرة التحصيل العلمي لينضموا إلى المهندسين الشباب الذي يقفون اليوم خلف القيادة الرشيدة فخورين بإنجازهم هذا المشروع الوطني، والذي يؤكد أن لدينا في المنطقة ما يكفي من كفاءات ومهندسين ومتخصصين قادرين على تطوير أعقد المشاريع وأكثرها طموحاً مهما بلغ حجمها.