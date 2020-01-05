الأحبابي: الريادة والتفوق رسالتنا للعالم

أبوظبي (الاتحاد)

قال الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، إن توقيع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على القطعة الأخيرة من الهيكل الخارجي لمسبار الأمل، هي لحظة تاريخية يفخر بها كل مواطن إماراتي وعربي.

واعتبر الأحبابي أن هذه القطعة التي تحمل توقيع قيادتنا الرشيدة التي سهرت على توفير الدعم الكامل لهذا المشروع الطموح بأهدافه ومقوماته، تؤكد أيضاً على أن دولة الإمارات لديها العزم على الوصول إلى ريادة القطاع الفضائي والتفوق في علومه واستكشافاته، ورسالة إلى العالم بجدية هذه النيات، والتي تخطو من خلال مسبار الأمل خطوة أخرى نحو تحقيقها.

وقال الأحبابي: «يقف جميع العاملين في القطاع الفضائي الوطني فخورين بهذه الإنجازات المتوالية التي يحققها القطاع، ويترقبون منذ اليوم تلك المناسبة التاريخية التي سينطلق فيها مسبار الأمل في رحلته العلمية إلى كوكب المريخ، ويعود إلى الأرض بأول صوره وبياناته عن كوكب أذهل البشرية منذ القدم».