سعيد بن طحنون يزور منتزه شرطة الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

زار معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، منتزه شرطة الشارقة الصحراوي، وكان في استقباله العقيد خالد الزرعوني رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات منتزه الشرطة، والذي رحب بمعاليه وقدم له شرحاً حول مبادرة شرطة الشارقة بإنشاء المنتزه الذي تم إنجازه ضمن مشاريع القيادة العامة لشرطة الشارقة الرامية لإسعاد منتسبيها، وأسرهم، وكافة أفراد المجتمع، تجاوباً مع توجهات الدولة نحو تعزيز جودة الحياة في المجتمع، وتوجيهات القيادة الرشيدة بخلق بيئة عمل محفزة تدفع إلى مضاعفة الجهد، والعطاء، والإبداع، والابتكار.

وأثنى معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، على فكرة المنتزه مشيداً باهتمام القيادة العامة لشرطة الشارقة بإسعاد منتسبيها وأفراد أسرهم، معرباً عن شكره وتقديره للقيادة، وللقائمين على المنتزه على جهودهم الملموسة، مؤكداً أن مثل هذه المشاريع تدعم رفاهية المجتمع وتوفر متسعاً للأسر، وأفراد الجمهور للترويح عن أنفسهم بعيداً عن روتين الحياة اليومية. من جانبه، أشار العقيد خالد الزرعوني رئيس اللجنة المنظمة لمنتزه الشرطة، أن المنتزه شهد إقبالاً كبيراً من أسر العاملين بشرطة الشارقة، وأفراد الجمهور، خلال دورته الرابعة، والتي انطلقت في 16 من ديسمبر الماضي، إذ بلغ عدد زواره في نهاية أسبوعه الثالث 75 ألف زائر، ومن المتوقع أن يرتفع العدد، خاصة مع اقتراب موعد ختام هذه الدورة، والتي يغلق فيها المنتزه أبوابه أمام الرواد بتاريخ 10 يناير الجاري، حيث يوفر المنتزه بيئة مثالية لمختلف الأعمار، ويقدم مجموعة من العروض والفعاليات المتنوعة للأطفال التي تشتمل على مسابقات ترفيهية وثقافية تقدم على مسرح المنتزه، إضافة لوسائل الترفية والتسلية، مما يجعله المكان الأفضل للعائلات.