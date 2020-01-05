يوسف الشيباني: لحظات تاريخية من الفخر والعزة

دبي (الاتحاد)

قال يوسف حمد الشيباني، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء: «فخورون بما حققناه من إنجازات، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، التي ساهمت في تحويل كافة التحديات إلى فرص ونجاحات تتجسد على أرض الواقع، والتي تُوجت بتوقيعي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على القطعة الأخيرة من (مسبار الأمل)، لتحلق عالياً فوق هام السحاب، وتصبح جزءاً من كل، يساهم في تزويد المجتمع العلمي بنتائج علمية مهمة وجديدة عن الغلاف الجوي للمريخ».

وأضاف الشيباني: «هذه اللحظات التاريخية تكلّل كافة الجهود الوطنية بالفخر والعزة، لتؤكد أننا قادرون على النجاح في كافة القطاعات إقليمياً وعالمياً، في ظل رؤية واضحة من القيادة الرشيدة، دعمت نجاح كافة عمليات التطوير الخاصة بـ(مسبار الأمل) وآمنت بقوة الأمل للوصول إلى كوكب يبعد ملايين الكيلومترات عنا لنحصل منه على إجابات علمية تعزز فهمنا للحياة على الأرض».

واختتم الشيباني تصريحه بالقول: «في هذا اليوم، يكتمل حلم جديد على أرض الواقع، نجدد فيه العهد على مواصلة بذل المزيد من الجهود، لرفع اسم الإمارات عالياً، بالاعتماد على الكوادر الإماراتية الشابة، لتساهم بقوة في تحقيق تطلعات وطموحات القيادة الرشيدة في المساهمة في إثراء البشرية».